Умер актёр из сериала «Кадетство» Аркадий Куликов
Ушёл из жизни заслуженный артист России Аркадий Куликов, сыгравший в «Кадетстве»
Заслуженный артист России Аркадий Куликов умер в возрасте 76 лет. О кончине ветерана Тверского театра кукол сообщили представители учреждения. Прощание с актёром состоится 19 сентября в здании театра.
Аркадий Куликов родился в 1950 году в Лихославле. После окончания Калининского культурно-просветительского училища в 1972 году он связал свою жизнь с Тверским театром кукол, где прослужил более четырёх десятилетий.
В 1995 году артисту присвоили звание заслуженного артиста России. За годы работы он создал десятки образов, среди которых Крокодил Кирилл в «Таинственном Гиппопотаме», Шер-Хан и Каа в «Маугли», кардинал Ришельё в «Трёх мушкетёрах», Гулливер и Мастер в «Мастере и Маргарите».
Куликов также снимался в кино и сериалах. Зрители могли увидеть его в первом сезоне «Кадетства», а также в проектах «Провинциальные страсти», «Параллельно любви», «История лётчика» и «Вольная грамота».
Особое место в жизни артиста занимала история его семьи. Куликов сохранил фронтовые письма своего деда Аркадия Смирнова, погибшего в 1943 году, и передал их театру. На основе этих документов был создан спектакль «Здравствуйте, мои дорогие…».
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