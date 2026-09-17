За кадром славы: Умершая в хосписе звезда «Места встречи изменить нельзя» сдавала бутылки ради денег

После смерти актрисы Натальи Даниловой её близкие вспомнили о сложных периодах в жизни звезды «Места встречи изменить нельзя». Сценарист и кинокритик Ирина Павлова рассказала, что артистка, несмотря на известность, долгие годы сталкивалась с личными и финансовыми трудностями.

По словам Павловой, после ухода из БДТ имени Товстоногова Даниловой пришлось непросто. Актриса была на пике карьеры, но после смерти художественного руководителя театра ей пришлось покинуть сцену. Ради денег она даже сдавала бутылки.

«Требовался бойцовский характер, чтобы выжить в этом театре. Бойцовского характера у неё не было», — отметила киновед в Телеграм-канале.

На судьбу Даниловой повлияли и личные трагедии. Её первый муж, режиссёр Асхаб Абакаров, погиб в автокатастрофе в 1985 году. Позже второй супруг Сергей перенёс тяжёлые заболевания, и актриса оставила театр, чтобы ухаживать за ним и своей матерью. В 1990-е годы Данилова оказалась в тяжёлом материальном положении. По словам Павловой, актрисе даже приходилось собирать и сдавать бутылки, чтобы справляться с бытовыми трудностями.

«Мы с Юрой знали, что она нуждается, и всё время старались подбросить ей какую-то работу — чтобы быстро, чтобы не отлучаться надолго из дому», — рассказала Павлова.

Она вспомнила, как однажды Данилову пригласили вести церемонию фестиваля «Виват кино России!». Актриса призналась, что у неё не было подходящего платья для выхода на сцену. Тогда ей нашли наряд, оставшийся после съёмок исторического фильма.

После смерти второго мужа Данилова больше не вышла замуж. Детей у неё не было. Актриса продолжала работать, появлялась в кино и театральных проектах, однако последние годы жизни провела после тяжёлой болезни.

Наталья Данилова умерла в возрасте 70 лет. 25 сентября она должна была отметить день рождения. Последние дни жизни сержант Синичкина из фильма «Место встречи изменить нельзя» провела в хосписе.