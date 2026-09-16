Ушла Варя Синичкина: трудная судьба и любовь красавицы из «Места встречи» Натальи Даниловой Оглавление От дебюта в 13 лет до Большого драматического театра Варя Синичкина — роль, принёсшая всесоюзную известность Другие роли в кино и театре Личная жизнь FAQ — ответы на вопросы Сколько лет было Наталье Даниловой на момент смерти? В каком фильме сыграла Наталья Данилова свою самую известную роль? Актриса Наталья Данилова умерла в 70 лет. Биография и роли — сержант Синичкина в «Место встречи изменить нельзя» — в материале Life.ru. Умерла Наталья Данилова: жизнь и трагедии любимой всеми «Вари Синичкиной». ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

16 сентября 2026 года стало известно о смерти заслуженной артистки РСФСР, актрисы Натальи Даниловой. С выходом культового сериала «Место встречи изменить нельзя» в её улыбчивую Варю Синичкину — младшего сержанта милиции, забравшую малыша-подкидыша — влюбились миллионы зрителей. О жизни артистки, тайнах съёмок любимого кино и выпавших ей испытаниях расскажем далее.

От дебюта в 13 лет до Большого драматического театра

Наталья Юрьевна Данилова родилась 25 сентября 1955 года в Ленинграде. Папа — археолог, мама — филолог. Девочка дебютировала в кино в 13 лет у Игоря Масленникова в картине «Завтра, третьего апреля...».

После школы поступила сразу на второй курс ЛГИТМиКа в мастерскую Аркадия Кацмана и в 1976 году окончила его. В дипломном спектакле по пьесе Эмиля Золя «Наследники Рабурдена» исполняла характерную роль мадам Вассар. На показе присутствовал руководитель БДТ — знаменитый Георгий Товстоногов. Он и пригласил Наталью в свой театр, где она проработала до 1992 года.

Варя Синичкина — роль, принёсшая всесоюзную известность

В 70-е Наталья уже снималась в кино, но настоящую славу ей принесла роль младшего сержанта милиции Вари Синичкиной, смелой и идейной девушки, обнаружившей малыша-подкидыша и решившей усыновить его. Её героиня верила, что «скоро преступности не будет, и милиция станет не нужна», мечтала стать учительницей, забавно рассказывала о попадании на гауптвахту из-за оставления поста и покорила сердце разведчика Володи Шарапова. Их история, показанная аккуратно и трогательно на фоне погони за бандой «Черная кошка», стала украшением сериала, его другой гранью — нежной и лиричной.

Мало кто знает, но Наталье Даниловой особенно тяжело далась съёмка с ребёнком. Фото © Кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя» Режиссер Станислав Говорухин, сценаристы Аркадий Вайнер, Георгий Вайнер

Концовку романа братьев Вайнеров «Эра милосердия», по которой было снято кино, переработали. В первоисточнике Варя погибает, но было решено переделать финал. Шарапов, только что выбравшийся из логова бандитов, потерявший друга Левченко и не забравший из приюта младенца, подавленный событиями, приходит к Варе. Она открывает ему, держа на руках приёмыша, и плачет. С героями рыдали и зрители. Многие заметили, что у в этой сцене у девушки другая прическа — с челкой. Просто актриса, полагая, что больше не появится в кадре, к моменту досъёмки ленты уже успела изменить имидж.

Интересно, что героиню Натальи в «Месте встречи» озвучивала другая актриса — Наталья Рычагова. Говорухин решил, что у Даниловой для нежной Вари слишком низкий голос.

Другие роли в кино и театре

Среди других известных работ Натальи Даниловой — княгиня Вольская в «Маленьких трагедиях» (1979), Пэт в «Тайне «Черных дроздов» (1983), Джейн в «Человеке-невидимке» (1984), Анна Одинцова в «Отцах и детях» (1983–1984), Елена Прозорова в «Жизни Клима Самгина» (1987), а также более поздние «Крик совы», «Территория» и «Крылья империи». Она активно работала в дубляже: озвучила героиню Гленн Клоуз в «Степфордских женах», Дашу-Мэрилин в «Брате-2», колдунью в мультфильме «Карлик Нос», бабушку Любавы в серии про «Трёх богатырей».

В «Отцах и детях» Данилова сыграла Анну Одинцову. Фото © Кадр из фильма «Отцы и дети» Режиссер Вячеслав Никифоров, сценаристы Евгений Григорьев (II), Оскар Никич

В БДТ Данилова играла в спектаклях по пьесам Островского, Чехова и Гоголя. После ухода из БТД перешла в театр «Приют комедиантов», где исполняла роль Медеи. В театре имени Комиссаржевской играла Настасью Филипповну.

Личная жизнь

Первым мужем Натальи Даниловой стал Асхаб Абакаров — они познакомились в институте. Он учился на режиссёра и был старше девушки на 10 лет. Поженились. когда Наталья училась на 4 курсе. После выпуска она должна была ехать в Махачкалинский драмтеатр, на родину супруга, однако получила приглашение в БДТ и осталась в Ленинграде.

Противоречия в их отношениях нарастали. Данилова не могла поехать за мужем, а он начал было карьеру в Грузии, но всё бросил и вернулся в Ленинград. Наталья забеременела, но ей не вовремя назначили сильные гормональные препараты. Беременность пришлось прервать, и матерью актриса так и не стала.

Зрители и не подозревали, что когда Данилова снималась в «Место встречи изменить нельзя», эпизод, в котором Синичкина впервые видит подкидыша и пеленает его, дался ей нелегко. За кадром актриса плакала навзрыд на плече у Владимира Высоцкого.

«Незадолго до этого я сделала криминальный аборт. Высоцкий меня успокаивал, утешал — ему я раскрыла душу», — делилась она. С Абакаровым они расстались, спустя время он предложил сойтись снова, но Наталья отказала. Вскоре он погиб в автокатастрофе в Махачкале по дороге на съёмки. Данилова тяжело переживала смерть бывшего мужа.

Актриса говорила, что романов впоследствии у неё было много, мужчины посвящали ей стихи и музыку, но замуж повторно она вышла только раз. Вторым избранником актрисы стал мужчина по имени Сергей. «Сергей был для меня всем — нянькой, мужем, любовником, другом», — говорила Данилова.

Они жили счастливо, в 1991 году Наталья Данилова получила звание Заслуженной артистки РСФСР, но настали тяжёлые времена Работы почти не было, из БДТ актриса ушла в 1992 году после смерти Товстоногова.

«Все смотрели на меня с недоумением: как можно самой уходить из такого театра?!.. В результате осталась без работы… Все это ещё совпало с развалом Союза… Спасла мама. Только её потрясающее чувство юмора и сила духа поддержали меня. Нужно было жить ради нее и ради Серёжи», — рассказывала об этом периоде Данилова.

Но скоро мама Натальи умерла, а затем в 45 лет от инфаркта скончался любимый муж. Актриса осталась совсем одна.

«Я сама тяжело болела. А мне даже воды подать некому. Вот это было страшно. Я лежала и просто умирала в полном одиночестве. Читала себе вслух книги, чтобы слышать свой голос. Ловила себя на том, что говорю с мамой, что-то отвечаю Серёже… И ничего, выжила!», — говорила Данилова.

Денег катастрофически не хватало. «В этот период, я сдала в скупку всё самое ценное. Успокаивала себя, что в блокаду люди жили еще хуже. Когда мои драгоценности закончились, я собирала и сдавала бутылки, чтобы хоть как-то прокормить свою собаку и себя», — так говорила звезда «Места встречи» о выживании в лихие годы.

Но однажды знакомые увидели, как она собирает бутылки. «Когда поползли слухи, что я спилась, то оправдываться не стала. Это плохая привычка — перед кем-то оправдываться, особенно в том, что ты не совершал», — отмечала актриса, показав, что стальной стержень «Вари» никуда не делся. В 2001 году актриса получила художественную премию «Петрополь» за музыкально-литературную композицию «Утешение», а позже, как упоминалось выше, работала в озвучке.

Умерла Наталья Данилова 8 сентября 2026 года в хосписе в Петербурге. Известно, что у неё была агрессивная форма рака.

FAQ — ответы на вопросы

Сколько лет было Наталье Даниловой на момент смерти?

Актриса Наталья Данилова умерла 8 сентября 2026 года в возрасте 70 лет.

В каком фильме сыграла Наталья Данилова свою самую известную роль?

Самая известная роль Натальи Даниловой — младший сержант Варя Синичкина в сериале 1979 года «Место встречи изменить нельзя», возлюбленная Володи Шарапова.

Авторы Екатерина Субботина