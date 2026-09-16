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Опубликовано 16 сентября, 14:31

Последние дни жизни актриса Наталья Данилова провела в хосписе на фоне болезни

Наталья Данилова. Обложка © РИА Новости / РИА Новости

Наталья Данилова. Обложка © РИА Новости / РИА Новости

Актриса Наталья Данилова, наиболее известная по роли сержанта Синичкиной в фильме «Место встречи изменить нельзя», умерла во время нахождения в хосписе. Она страдала от последствий тяжёлой болезни, пишет «Фонтантка». Факт кончины изданию подтвердили в Театре им. В. Ф. Комиссаржевской, где почившая играла с 2021 года.

«Глубоко скорбим по поводу ухода из жизни замечательной актрисы и прекрасной ослепительной женщины», — сказал собеседник.

Актриса Наталья Данилова при жизни сделала аборт и потеряла двух мужей
Актриса Наталья Данилова при жизни сделала аборт и потеряла двух мужей

Напомним, о смерти Натальи Даниловой стало известно сегодня, 16 сентября. Она скончалась в Санкт-Петербурге. Заслуженной артистке России было 70 лет, 25 сентября она должна была отметить день рождения.

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Матвей Константинов
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