Последние дни жизни актриса Наталья Данилова провела в хосписе на фоне болезни

Актриса Наталья Данилова, наиболее известная по роли сержанта Синичкиной в фильме «Место встречи изменить нельзя», умерла во время нахождения в хосписе. Она страдала от последствий тяжёлой болезни, пишет «Фонтантка». Факт кончины изданию подтвердили в Театре им. В. Ф. Комиссаржевской, где почившая играла с 2021 года.

«Глубоко скорбим по поводу ухода из жизни замечательной актрисы и прекрасной ослепительной женщины», — сказал собеседник.

Напомним, о смерти Натальи Даниловой стало известно сегодня, 16 сентября. Она скончалась в Санкт-Петербурге. Заслуженной артистке России было 70 лет, 25 сентября она должна была отметить день рождения.