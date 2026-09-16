Актриса Наталья Данилова при жизни сделала аборт и потеряла двух мужей

Заслуженная артистка России Наталия Данилова, прославившаяся ролью младшего сержанта милиции Варвары Синичкиной в культовом сериале «Место встречи изменить нельзя», родилась 25 сентября 1955 года в Ленинграде. Творческий талант проявился рано — в 13 лет она дебютировала в кино, снявшись в картине Игоря Масленникова «Завтра, третьего апреля…».

После школы она поступила в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии, где её приняли сразу на второй курс. В 1976 году, после блестящего исполнения роли в дипломном спектакле, актрису пригласил в Большой драматический театр Георгий Товстоногов. Там Данилова проработала до 1992 года.

Всенародную известность ей принесла роль возлюбленной Шарапова в легендарном сериале Станислава Говорухина. Личная жизнь артистки складывалась непросто. Первый брак с режиссёром Асхабом Абакаровым распался после трагического аборта на позднем сроке, который лишил её возможности иметь детей.

Бывший супруг позже погиб в автокатастрофе. Вторым мужем стал мужчина по имени Сергей. После его смерти Данилова оказалась в тяжёлом финансовом положении. Она собирала и сдавала бутылки, чтобы прокормить свою собаку и себя. В начале 2000-х звезда вернулась на большую сцену, сообщает kp.ru.

Напомним, заслуженная артистка России Наталья Данилова скончалась в Санкт-Петербурге. Ей было 70 лет, 25 сентября звезда должна была отметить день рождения.