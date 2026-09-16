Михаил Боярский — о смерти звезды «Места встречи изменить нельзя»: «Ещё молодая была»

Народный артист РСФСР Михаил Боярский считает печальным событием кончину своей коллеги по сцене Натальи Даниловой. Он подчеркнул, что звезда фильма «Место встречи изменить нельзя» была ещё молодой.

Напомним, заслуженная артистка России Наталья Данилова скончалась в Санкт-Петербурге на 71-м году жизни. 25 сентября актриса должна была отметить день рождения. Данилова работала в Большом драматическом театре имени Товстоногова с 1977 по 1992 год, а затем продолжила карьеру в Театре имени Комиссаржевской. Широкую известность Наталье Даниловой принесла роль младшего сержанта Варвары Синичкиной в культовом фильме Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя». Также она сыграла княгиню Вольскую в «Маленьких трагедиях» Михаила Швейцера.