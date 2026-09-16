Сержант Синичкина из фильма «Место встречи изменить нельзя» умерла перед днём рождения

Заслуженная артистка России Наталья Данилова скончалась в Санкт-Петербурге на 71-м году жизни. 25 сентября она должна была отметить день рождения. О смерти актрисы сообщили в Театре имени В. Ф. Комиссаржевской.

«Благородная красота, интеллект, отличная школа великого педагога А. И. Кацмана отличали все работы этой уникальной актрисы», — говорится в некрологе театра.

Коллеги назвали Данилову «замечательной актрисой» и отметили её преданность профессии. Они подчеркнули, что звезда отличалась высокой требовательностью к себе и особым отношением к каждой роли.

На сцене актриса работала в Большом драматическом театре имени Товстоногова с 1977 по 1992 год, а затем продолжила карьеру в Театре имени Комиссаржевской. Широкую известность Наталье Даниловой принесла роль младшего сержанта Варвары Синичкиной в культовом фильме Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя». Также она сыграла княгиню Вольскую в «Маленьких трагедиях» Михаила Швейцера. Данилова впервые появилась на экране в 13 лет — в картине Игоря Масленникова «Завтра, третьего апреля…». За годы карьеры она снялась в фильмах и сериалах «Отцы и дети», «Жизнь Клима Самгина», «Васильевский остров», «Крылья империи» и других проектах.

Актриса также занималась озвучкой. Её голосом говорили персонажи мультфильмов о «Трёх богатырях» и «Лунтике», а также Даша в фильме «Брат-2».

Ранее пришла трагическая весть о смерти заслуженного артиста России Сергея Бельского. Ему было 67 лет. Актёр играл в Липецком государственном академическом театре драмы имени Л. Н. Толстого.