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Опубликовано 15 сентября, 11:10

Нигерийская актриса Нимми Феррари умерла в 26 лет

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ nimmyferrari_empire

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ nimmyferrari_empire

Нигерийская актриса и инфлюенсер Нимми Феррари умерла в 26 лет за несколько дней до новоселья в собственном доме. О смерти артистки сообщает Vanguard со ссылкой на её коллегу Олувакемисолу Апесин, известную как Кэмити.

Феррари недавно закончила строительство дома в городе Шагаму штата Огун и готовилась отпраздновать переезд. Вместо торжества близким пришлось собраться там после известия о её кончине.

Информацию о смерти также подтвердила младшая сестра актрисы. Феррари была известна как исполнительница ролей в фильмах на языке йоруба, а также занималась созданием контента для соцсетей.

Точная причина смерти пока не установлена. В соцсетях появились сообщения о возможных осложнениях после операции по удалению миомы, однако ни родственники артистки, ни официальные медицинские источники эту версию не подтверждали.

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Ранее Life.ru рассказывал о смерти 22-летней обладательницы титула «Мисс Австрия» Лючии Шишич. Девушка родилась с пороком сердечного клапана и перенесла несколько операций. При этом официальная причина её смерти также не раскрывалась, а подтверждений связи трагедии с заболеванием сердца не было.

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Милена Скрипальщикова
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