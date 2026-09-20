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Регион
Опубликовано 20 сентября, 15:37

Бывший чемпион Fight Nights Пономарёв умер в 31 год

Обложка © Telegram / FIGHT NIGHTS

Обложка © Telegram / FIGHT NIGHTS

Бывший чемпион Fight Nights в тяжёлом весе Григорий Пономарёв скончался на 32-м году жизни. О смерти российского бойца сообщила пресс-служба промоушена.

«Соболезнуем родным, близким и всем, кто знал Григория. Светлая память», — говорится в сообщении Fight Nights.

Причина смерти спортсмена не уточняется.

За профессиональную карьеру Пономарёв провёл девять поединков в смешанных единоборствах, одержав шесть побед при трёх поражениях. Все свои победы тяжеловес оформил досрочно.

Чемпионский пояс Fight Nights Пономарёв завоевал в октябре 2022 года, взяв реванш у Юсупа Шуаева. В марте 2023-го россиянин вновь победил Шуаева и защитил титул. Позднее Пономарёв перешёл в ACA. В августе 2023 года его дебютный бой в лиге против Мухумата Вахаева завершился уже в первом раунде после тяжёлой травмы колена. После этого в профессиональных ММА Пономарёв больше не выступал.

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Ранее Life.ru рассказывал о выступлении Пономарёва на турнире Fight Nights, где тяжеловес досрочно победил Тимофея Мишева.

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Наталья Демьянова
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