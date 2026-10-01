Умер китайский певец Лю Хуань, исполнивший гимн Олимпиады-2008

Знаменитый китайский певец и композитор Лю Хуань умер в Шанхае в возрасте 63 лет. Музыканта не стало 25 сентября, говорится в некрологе Университета международного бизнеса и экономики.

Причиной смерти стала болезнь, однако её подробности не раскрываются. Лю Хуань более 30 лет преподавал в университете историю западной музыки, а в 2023 году вышел на пенсию.

Широкую известность артист получил ещё в 1980-х. В 1986 году он впервые выступил на Центральном телевидении Китая, а позднее записал множество песен для популярных телесериалов.

Одним из самых известных выступлений Лю Хуаня стала церемония открытия Олимпийских игр 2008 года в Пекине. Вместе с британской певицей Сарой Брайтман он исполнил олимпийскую композицию You and Me.

Согласно воле музыканта, прощание решили провести без траурной комиссии, публичной церемонии и поминального мероприятия.

Музыкальный мир в последние дни понёс ещё несколько заметных утрат. 25 сентября Life.ru сообщал о смерти народного артиста России и одного из пионеров советского джаз-рока Алексея Козлова, который скончался дома после непродолжительной болезни на 91-м году жизни. В 1973 году саксофонист основал ансамбль «Арсенал», ставший одним из первых джаз-роковых коллективов в СССР. Музыкант также стоял у истоков московской джазовой клубной сцены и создал клуб, который впоследствии получил его имя. Спустя несколько дней Козлова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, а проститься с ним пришли более ста человек.