В Греции после посещения частной клиники умер певец Йоргос Мазонакис

Греческий певец Йоргос Мазонакис умер в возрасте 54 лет после остановки сердца. Это произошло 9 сентября в Афинах после посещения частной клиники. Об этом сообщило издание Neos Kosmos.

Артист приехал в медицинское учреждение на предварительный осмотр перед запланированным лечением. После установки внутривенного катетера он почувствовал сильную боль в груди, затем у него остановилось сердце.

Сотрудники клиники вызвали скорую помощь в 16:21. Через несколько минут на место приехал парамедик и начал сердечно-лёгочную реанимацию. В 16:45 Мазонакиса доставили в больницу Elpis General Hospital без пульса и самостоятельного дыхания.

«9 сентября 2026 года в 16:45 Йоргос Мазонакис, 1972 года рождения, был доставлен в больницу машиной скорой помощи EKAB без признаков самостоятельного дыхания и пульса. Сердечно-лёгочная реанимация проводилась в соответствии с протоколом, но безрезультатно. Официальное время смерти — 17:40», — говорится в сообщении.

Врачи продолжили реанимационные мероприятия в больнице, однако спасти музыканта не удалось. Из опубликованных данных не следует, что установка катетера стала причиной остановки сердца.

Мазонакис начал профессиональную карьеру в начале 1990-х годов, а его первый сольный альбом вышел в 1993 году. Он стал одним из известных представителей современной греческой музыки лайко. Среди его песен — Gucci Forema, To Finito, Savvato и Ena Keno. Певец также участвовал в телевизионных проектах, в том числе работал судьёй в The X Factor.

Ранее сообщалось, что актёр, каскадёр и постановщик трюков Дмитрий Шулькин умер 20 сентября в возрасте 85 лет. Последние годы он жил в Германии и, по словам коллеги Стаса Балакина, восстанавливался после инсульта. Шулькин начал работать в кино в 1971 году и за карьеру принял участие примерно в 90 проектах. Среди его работ — «Найти и обезвредить», «Остров погибших кораблей», «Тюремный романс», «Скорость» и «Улицы разбитых фонарей».