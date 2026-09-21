«Сгорела за пару месяцев»: Актриса «Тайн следствия» Дронова умерла от лейкемии

Заслуженная артистка России Екатерина Дронова умерла на 69-м году жизни. О её смерти сообщили в Молодёжном театре на Фонтанке, где актриса служила много лет.

«Уникальное актёрское обаяние Дроновой, её яркая характерность, полная самоотдача на сцене сразу обратили на себя внимание профессионалов и зрителей. Став „актрисой Спивака“, Екатерина Дронова блистала в легендарных спектаклях режиссёра», — вспоминали в театре.

Артистка скончалась после продолжительной болезни. По словам близкой знакомой Дроновой, причиной стала лейкемия, которая в последние месяцы стремительно прогрессировала.

«Екатерина Владимировна за пару месяцев сгорела от лейкемии», — приводит её слова аif.ru.

Дронова родилась 1 ноября 1957 года в Ленинграде. После окончания Театрального училища имени Щукина она работала в Молодом театре при «Ленконцерте», а затем перешла в Молодёжный театр на Фонтанке, где стала одной из заметных актрис труппы Семёна Спивака.

Зрителям Дронова была знакома не только по театральным работам, но и по ролям в кино и сериалах, включая «Улицы разбитых фонарей», «Каменскую», «Тайны следствия» и «Чёрный ворон».

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