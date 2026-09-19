Актриса сериала «Жених» Валерия Милиенко умерла после тяжёлой болезни

Заслуженная артистка Украины Валерия Милиенко скончалась на 86-м году жизни после продолжительной болезни. Актрисы не стало 17 сентября, сообщили в Крымском академическом русском драматическом театре имени М. Горького.

Практически вся творческая жизнь Милиенко была связана с этим театром. В труппу она пришла в 1967 году и за 58 лет сыграла 120 ролей в постановках разных жанров.

Особое место в её творчестве занимала классика. В театре отмечали приверженность артистки традициям русской психологической школы и её умение создавать сложные характерные образы.

Милиенко родилась 9 июля 1941 года в подмосковном Пушкине. Профессиональное образование она получила в Киевском институте театрального искусства имени Карпенко-Карого.

Помимо работы на сцене актриса много лет преподавала мастерство в школе-студии при Крымском русском драмтеатре. Среди её учеников — артисты, впоследствии продолжившие карьеру в театрах Крыма. На экране Милиенко появлялась редко. В 2013 году она снялась в многосерийной мелодраме «Жених» — этот проект остался её единственной работой в кино.

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