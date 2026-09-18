Внучка Фёдора Шаляпина Наташа Фиерфилд умерла в возрасте 96 лет

Внучка знаменитого русского оперного певца Фёдора Шаляпина Наташа Фиерфилд умерла в возрасте 96 лет. Она скончалась 4 сентября, следует из реестра свидетельств о смерти, опубликованного британской газетой The Times.

Прощание с Фиерфилд пройдёт в Стокгольме в узком кругу. Она много лет жила в Швеции, куда переехала из британского Ливерпуля, и преподавала английский язык.

Наташа Фиерфилд родилась в семье Марфы Шаляпиной — старшей дочери Фёдора Шаляпина от Марии Петцольд. Её девичья фамилия — Гарднер.

Фиерфилд поддерживала связь с Россией и исследователями творчества своего знаменитого деда. Она приезжала в Ленинград и Санкт-Петербург на мероприятия, связанные с музеем-квартирой Шаляпина, а в 2009 году посетила Москву и побывала на его могиле на Новодевичьем кладбище.

В 2008 году внучка артиста приняла участие в съёмках документального фильма «Фёдор Шаляпин: Великий скиталец». Картина была посвящена жизни и зарубежным гастролям одного из самых известных русских басов.

Ранее Life.ru рассказывал о могиле Фёдора Шаляпина на Новодевичьем кладбище и других знаменитых деятелях культуры, похороненных там. Великий бас умер в Париже в 1938 году и первоначально был похоронен во Франции. Спустя десятилетия его прах перенесли в Москву и перезахоронили на Новодевичьем кладбище. Сегодня место захоронения Шаляпина остаётся одной из точек памяти, связанных с наследием артиста.