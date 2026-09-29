Советского джазмена Алексея Козлова похоронили на Троекуровском кладбище

Народного артиста России, джазового саксофониста и композитора Алексея Козлова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Музыканта предали земле на 35-м участке некрополя.

Проститься с Козловым пришли более ста человек, среди них Игорь Бутман, Леонид Ярмольник, Игорь Сандлер, Игорь Бриль и Сергей Слободин. Рядом с местом захоронения Козлова находятся могилы почётного председателя Союза журналистов России Всеволода Богданова и судьи Верховного суда РФ Геннадия Жилина.

За свою карьеру музыкант участвовал во всесоюзных и зарубежных джазовых фестивалях, написал десятки композиций и несколько книг о музыке. Концертную деятельность он завершил в 2024 году. Козлов был удостоен звания народного артиста России, а в феврале 2026 года получил орден «За заслуги в культуре и искусстве».

Алексей Козлов умер 25 сентября в возрасте 90 лет. Он начал выступать ещё в середине 1950-х, а в 1973 году создал один из первых в СССР джаз-рок-ансамблей «Арсенал». Музыкант умер дома после непродолжительной болезни, рядом с ним находились супруга и близкие. Прощание состоялось 29 сентября в траурном зале кладбища. Дизайнер Оксана Ярмольник, которую считают последней любовью Владимира Высоцкого, пришла на церемонию прощания с джазовым саксофонистом.