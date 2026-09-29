На прощании с джазменом Алексеем Козловым заметили последнюю любовь Высоцкого

Дизайнер Оксана Ярмольник, которую считают последней любовью Владимира Высоцкого, пришла на церемонию прощания с джазовым саксофонистом Алексеем Козловым. Траурное мероприятие прошло в Большом зале Троекуровского кладбища в Москве, передаёт NEWS.ru.

По данным издания, гроб музыканта украсили красными розами. Рядом установили его портрет и венки. Во время церемонии звучали известные произведения джазмена, которого называли ориентиром для нескольких поколений советских и российских исполнителей.

О смерти Козлова стало известно 25 сентября. Музыкант умер дома после непродолжительной болезни, рядом с ним находились супруга и близкие. Ему было 90 лет.