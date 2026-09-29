В Москве прощаются с пионером советского джаз-рока Алексеем Козловым

Гражданская панихида назначена на 14:00 (по Москве) и должна продлиться два часа. Похоронить музыканта планируют там же, на Троекуровском кладбище, в 17:00.

Напомним, Козлова не стало 25 сентября. Он скончался дома в кругу семьи после непродолжительной болезни, не дожив нескольких недель до своего 91-летия. Музыкант был одним из пионеров советского джаз-рока. В 1973 году Козлов создал ансамбль «Арсенал», который стал первым коллективом этого направления в СССР. Кроме того, саксофонист участвовал в развитии джазовой клубной сцены Москвы, а позднее основал клуб, получивший его имя. Козлов получил звания заслуженного артиста РСФСР и народного артиста России.