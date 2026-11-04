В Москве простились с бэк-вокалистом группы «Любэ» Алексеем Тарасовым, скончавшимся в возрасте 64 лет. Траурная церемония состоялась 4 ноября в храме Космы и Дамиана, куда пришли родные, друзья и коллеги артиста.

У входа в храм установили портрет музыканта и венок из белых лилий. После прощания Тарасова планируют похоронить на Рублёвском кладбище.

Алексей Тарасов родился 2 декабря 1961 года в Москве. Он окончил дирижёрско-хоровое отделение Государственного музыкально-педагогического института имени М. М. Ипполитова-Иванова, а в 1989 году присоединился к только что созданной группе «Любэ». Музыкант участвовал в записи всех альбомов коллектива, а с 2005 года стал постоянным участником концертного состава.