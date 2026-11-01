Причиной смерти бэк-вокалиста группы «Любэ» Алексея Тарасова стало онкологическое заболевание. У музыканта диагностировали рак с метастазами, сообщил ТАСС представитель коллектива.

«Он болел. У него был рак, уже были метастазы», — рассказал собеседник агентства.

Тарасов скончался 30 октября в возрасте 64 лет. О его смерти стало известно 1 ноября, когда группа опубликовала сообщение с соболезнованиями родным и близким артиста.

Музыкант присоединился к «Любэ» в 1989 году, практически сразу после основания коллектива. Он участвовал в записи всех альбомов группы, а с 2005 года регулярно выходил на сцену.

В последние месяцы Тарасов не появлялся на концертах. Поклонники заметили, что вместо него выступал сын Серафим, который также занимается музыкой.