Стоит Дэвиду Швиммеру появиться на экране, и хочется узнать, как там Рэйчел. За десять сезонов «Друзей» актёр так прочно сросся с Россом, что его дальнейшая карьера для многих осталась за кадром. Между тем после финала ситкома в 2004 году он снимался в триллерах, драмах и даже хоррорах. К юбилею актёра Life.ru собрал фильмы и сериалы, в которых знакомая мимика работает совсем иначе.

Тревожный жираф Мелман в «Мадагаскаре»

Дэвид Швиммер озвучил жирафа Мелмана в английской версии «Мадагаскара» и двух продолжениях мультфильма. Фото © Кадр из мультфильма «Мадагаскар», режиссёры Эрик Дарнелл, Том МакГрат, сценаристы Марк Бертон, Билли Фролик, Эрик Дарнелл

У этой роли есть все шансы оказаться знакомой даже тем, кто не следил за карьерой Швиммера. В 2005 году актёр подарил голос жирафу Мелману в «Мадагаскаре», а затем вернулся к персонажу в продолжениях. Пока лев Алекс переживает за свою звёздную жизнь, а зебра Марти мечтает о свободе, Мелман волнуется о здоровье. Оказаться вдали от привычного зоопарка для такого героя особенно мучительно.

Здесь Швиммеру пригодилось умение превращать тревогу в комедию. Его персонаж способен представить катастрофу раньше, чем остальные вообще заметят проблему. Только есть нюанс, из-за которого участие актёра легко пропустить. Швиммер озвучивает Мелмана в английском оригинале, а в русском дубляже жираф говорит голосом Александра Цекало. Так что для знакомства с этой работой придётся хотя бы ненадолго переключить звуковую дорожку

Неудачник Чарли в «Полном обломе»

Роли Дэвида Швиммера: актёр сыграл неудачливого преподавателя Чарли в чёрной комедии «Полный облом» с Саймоном Пеггом. Фото © Кадр из фильма «Полный облом», режиссёр Жан-Батист Андреа, сценаристы Жан-Батист Андреа, Билли Эшер

Что делать, если денег нет, с работой не складывается, а рядом появляется человек с гениальным планом лёгкого заработка? Герой Швиммера в чёрной комедии «Полный облом» 2006 года решает рискнуть. Бывший преподаватель Чарли связывается с Гасом, которого играет Саймон Пегг, и его бывшей девушкой Джози в исполнении Элис Ив. Компания собирается провернуть шантаж, но продуманная на словах схема очень быстро начинает разваливаться.

Чарли интересен именно своей неподготовленностью к происходящему. Он ввязывается в преступную историю с надеждой наконец поправить дела и обнаруживает, что контролировать её гораздо сложнее, чем согласиться на авантюру. Комедия строится на разнице между ожиданием простой наживы и всё более неприятной реальностью. А дуэт Швиммера и Пегга стоит запомнить ещё и потому, что уже в следующем году вышел «Беги, толстяк, беги» с Пеггом в главной роли. Этот фильм Швиммер снял как режиссёр.

Муж журналистки Рэй Армстронг в «Ничего, кроме правды»

Дэвиду Швиммеру — 60 лет: 7 ролей актёра, которые вы могли пропустить. Фото © Кадр из фильма «Ничего, кроме правды», режиссёр Род Лури, сценарист Род Лури

В политическом триллере Рода Лури «Ничего, кроме правды» 2008 года всё начинается с журналистского расследования. Рэйчел Армстронг в исполнении Кейт Бекинсейл раскрывает личность сотрудницы ЦРУ, а затем отказывается назвать свой источник. Ей грозит тюрьма, и профессиональный принцип постепенно становится испытанием для всей семьи. Швиммер играет её мужа Рэя, которому приходится жить с последствиями решения, принятого другим человеком.

У Рэя есть собственный взгляд на то, какой ценой даётся эта стойкость. Поначалу он поддерживает жену, но затянувшееся противостояние заставляет его всё болезненнее воспринимать её выбор. Эта линия добавляет к истории о свободе прессы неудобный семейный вопрос. Сколько близкие должны быть готовы выдержать ради принципов, которые разделяют? Роль у Швиммера здесь небольшая, зато с вполне узнаваемым конфликтом, в котором трудно просто назначить одного человека правым.

Адвокат Роберт Кардашян в «Американской истории преступлений»

7 ролей Дэвида Швиммера, которые вы могли пропустить: где ещё сыграл Росс из сериала «Друзья»? Фото © Кадр из фильма «Американская история преступлений», режиссёры Райан Мерфи, Энтони Хемингуэй, Майкл Аппендаль и др., сценаристы Скотт Александер, Ларри Карацевски, Сара Бёрджесс и др.

В первом сезоне «Американской истории преступлений», вышедшем в 2016 году, Швиммер сыграл реального человека. Его герой Роберт Кардашян, отец Ким Кардашян, оказывается среди защитников своего друга О. Джея Симпсона. Сезон посвящён громкому процессу над бывшим спортсменом, которого обвинили в убийстве бывшей жены Николь Браун-Симпсон и Рональда Голдмана.

У Швиммера получился человек, для которого происходящее очень быстро перестаёт быть только судебным делом. Кардашяну важно сохранить верность другу, но ему всё труднее справляться с сомнениями. За публичным процессом разворачивается личная драма, и знакомая зрителям растерянность актёра приобретает совсем другой смысл. Именно за эту работу в 2016 году Швиммера номинировали на «Эмми» за лучшую мужскую роль второго плана в мини-сериале или телефильме. Хороший повод включить сериал, если после «Друзей» вы больше нигде его не видели.

Сомелье Томми Моран в «Накорми зверя»

Дэвид Швиммер в сериале «Накорми зверя» сыграл сомелье Томми Морана, который пытается открыть свой ресторан. Фото © Кадр из сериала «Накорми зверя», режиссёры Стив Шилл, Дэниэл Эттиэс, Джон С. Бейрд и др., сценаристы Ким Фупц Окесон, Клайд Филлипс, Дэвид Бабкок и др.

Открыть ресторан вместе с лучшим другом звучит как начало уютного сериала про еду. У «Накорми зверя», который вышел в 2016 году, гораздо более тяжёлая отправная точка. Томми Моран в исполнении Швиммера переживает смерть жены, воспитывает сына и пытается справиться с алкогольной зависимостью. Его друг Дион, которого играет Джим Стёрджесс, приносит в общую мечту собственные проблемы, включая долги перед мафией.

Томми разбирается в вине, но наладить собственную жизнь ему куда сложнее. Ресторан становится попыткой дать сыну другое будущее и самому найти дело, ради которого стоит двигаться дальше. При этом партнёрство постоянно испытывают на прочность чужие тайны, старые обиды и опасные знакомства. В этой роли у Швиммера много усталости и уязвимости. Даже привычный сюжет о двух друзьях, решивших начать всё сначала, здесь заставляет скорее тревожиться за героев, чем завидовать их затее.

Самоуверенный агент Джерри Бернстайн в «Разведке»

Дэвид Швиммер сыграл самоуверенного агента Джерри Бернстайна в британском комедийном сериале «Разведка». Фото © Кадр из сериала «Разведка», режиссёр Мэтт Липси, сценаристы Ник Мохаммед, Эндрю Эллард, Сара Морган

В британской комедии «Разведка», стартовавшей в 2020 году, Швиммер возвращается к юмору и получает героя с огромным самомнением. Его Джерри Бернстайн приезжает из американского Агентства национальной безопасности в британский Центр правительственной связи. Там специалисты борются с киберпреступностью, а новый коллега довольно быстро начинает борьбу за влияние внутри команды. В помощники он выбирает неловкого аналитика Джозефа, которого играет автор сериала Ник Мохаммед.

Джерри уверен, что одно его появление уже должно улучшить работу британских спецслужб. Эта самоуверенность и становится главным источником неприятностей. Секретная организация со всеми её технологиями превращается в офис, где людям приходится терпеть коллегу, который лучше всех знает, как надо. Особенно интересно наблюдать, как Швиммер играет человека, охотно ставящего окружающих в неловкое положение и почти не замечающего собственного участия в общем хаосе.

Ботаник Энтони Брюэр в сериале «Ужастики»

Дэвид Швиммер сыграл ботаника Энтони Брюэра, отца близнецов, в мистическом сериале «Ужастики: Исчезновение». Фото © Кадр из сериала «Ужастики», режиссёры Роб Леттерман, Эрин О’Мэлли, Стив Бойум и др., сценаристы Роб Леттерман, Р. Л. Стайн, Николас Столлер и др.

Самый свежий проект в нашей подборке вышел в январе 2025 года. В сериале «Ужастики» Швиммер играет Энтони Брюэра, бывшего профессора ботаники и разведённого отца близнецов. Дети приезжают к нему на лето в Бруклин и оказываются втянуты в историю, связанную с исчезновением четырёх подростков в 1994 году. Сам Энтони настолько погружён в научные занятия и тайны прошлого, что спокойные семейные каникулы с самого начала выглядят сомнительной перспективой.

В этой работе Швиммеру приходится совмещать семейную драму, комедию и хоррор. В интервью Disney актёр рассказывал, что любит фильмы ужасов и обрадовался возможности попробовать себя в таком жанре. При этом в основе своего персонажа он искал понятные чувства, прежде всего боль утраты. Так что знакомое лицо здесь может сначала успокаивать, а затем делать происходящее ещё тревожнее. Для зрителей, помнящих актёра только по посиделкам в кофейне, это любопытный выбор на вечер.