Фиби из «Друзей» хотела изначально сыграть Рэйчел, но ей отказали

Звезда сериала «Друзья» Лиза Кудроу призналась, что изначально надеялась сыграть Рэйчел Грин, но создатели шоу дали ей понять, что она не подходит на «роль возлюбленной главного героя». В итоге эту роль исполнила Дженнифер Энистон.

В интервью The Hollywood Reporter актриса призналась, что поначалу не осознавала, что Рэйчел — это романтический интерес Росса. Она подумала, что образ «еврейской американской принцессы» будет для неё выигрышным, и сообщила своим агентам, что сможет сыграть эту роль очень смешно.

«Какая же я идиотка, я подумала: «А знаете что? Должна сказать, Рейчел — еврейка. И, боже мой, как я люблю играть еврейскую американскую принцессу. Думаю, у меня получится очень смешно», — ответила она.

Актриса также отметила, что в тот период агенты по кастингу прямо говорили ей, что она не соответствует стандартам красоты для ролей в постоянных сериалах. На фоне успеха коллег — Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Мэтта Леблана, Дэвида Швиммера и покойного Мэттью Перри — она чувствовала себя второстепенной. В одном из агентств её называли «шестой подругой».

Несмотря на это, роль Фиби Буффе принесла Кудроу мировую известность и премию «Эмми». Позже она создала и сыграла главную роль в сериале HBO «Возвращение», который также получил признание критиков и несколько номинаций на «Эмми».

Ранее создатель сериала «Эйфория» Сэм Левинсон подтвердил, что проект завершился после третьего сезона. Он заявил, что история подошла к финалу, хотя HBO заранее не обозначал последний эпизод как завершение всего шоу. В заключительной серии погибла главная героиня Ру Беннетт, роль которой с 2019 года исполняла Зендея. По сюжету девушка умерла от передозировки таблетками с фентанилом. Левинсон объяснил, что такой финал стал логичным для истории о зависимости и её последствиях.