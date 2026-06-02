Создатель «Эйфории» объяснил, почему сериал закончился трагедией

Сериал «Эйфория» завершился после третьего сезона. Создатель проекта Сэм Левинсон подтвердил The New York Times, что история подошла к финалу, хотя HBO заранее не называл последний эпизод финалом всего сериала.

В заключительной серии погибла главная героиня Ру Беннетт, которую с 2019 года играла Зендея. По сюжету она умерла от передозировки таблетками с фентанилом.

Левинсон заявил, что для истории о зависимости и её последствиях такой финал стал логичным. По его словам, сегодня невозможно честно рассказывать о наркотиках, не показывая реальный риск смерти от фентанила.

На решение повлияла и смерть актёра Ангуса Клауда, сыгравшего Феско в первых двух сезонах. Клауд умер в 2023 году от передозировки, связанной с фентанилом, во время работы над финальным сезоном.

Левинсон рассказал, что изначально писал для Ру другую траекторию, но после смерти актёра пересобрал сценарий. Финал он назвал способом почтить память Клауда и одновременно показать зрителю, что зависимость не всегда даёт второй шанс.

«Эйфория» за семь лет стала одним из самых обсуждаемых сериалов HBO. Проект сделал ещё заметнее Зендею, Сидни Суини, Джейкоба Элорди, Хантер Шафер и других молодых актёров.

При этом третий сезон сильно отличался от первых двух. Вместо школьных коридоров, вечеринок и визуальной глянцевости сериал ушёл в более мрачную территорию — криминальный мир, секс-работу, насилие, зависимость и последствия взросления.

Критики встретили сезон неоднозначно. Шоу снова ругали за откровенные сцены, жестокость, наркотики и спорное развитие персонажей. Левинсон в ответ заявил, что всегда пытался показать не только соблазн таких вещей, но и их разрушительные последствия.

По словам автора, финал не стоит воспринимать только как пессимистичный. Он считает, что в последней сцене есть попытка говорить о хрупкой надежде, вере и необходимости продолжать жить после потери.

Ранее бывшая звезда Disney и экс-актриса фильмов для взрослых Мейтленд Уорд подвергла критике третий сезон сериала «Эйфория». По её мнению, некоторые сцены с героиней Сидни Суини чрезмерно акцентируют внимание на образах, связанных с детской тематикой. В частности, Уорд указала на эпизоды с Кэсси, которая появляется в откровенном костюме младенца и с соской во рту.