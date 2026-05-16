Звезда Disney обвинила «Эйфорию» в унижении OnlyFans-моделей и сексуализации детских образов

Бывшая актриса Disney и фильмов для взрослых Мейтленд Уорд раскритиковала третий сезон сериала «Эйфория» за сцены с героиней Сидни Суини, которые, по её мнению, сексуализируют детские образы. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Уорд особенно отметила эпизоды с персонажем Кэсси, где та появляется с соской во рту и в откровенном костюме младенца. Актриса подчеркнула, что подобные сцены нарушают допустимые границы и противоречат правилам платформы OnlyFans, которая запрещает контент с намёками на педофилию.

В сериале героиня Суини заводит аккаунт на OnlyFans, чтобы оплатить свадьбу и поддержать жениха, сталкивающегося с финансовыми трудностями. В шоу показаны сцены, где персонаж изображает собаку, пьёт воду из миски, продаёт использованное бельё и снимает откровенные ролики для подписчиков.

Уорд отметила, что сериал высмеивает создателей контента, используя стереотип «глупой блондинки», готовой на всё ради денег и популярности. По её мнению, это усиливает негативные представления о секс-работниках и индустрии для взрослых в целом.

Напомним, что третий сезон американского подросткового сериала «Эйфория» ещё до своего выхода в апреле текущего года оказался скандальным. В одном из кадров героиня Сидни Суини появляется перед зрителями в короткой юбке школьницы с раздвинутыми ногами, на голове у неё хвостики, а во рту соска.