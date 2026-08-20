Hulu снимет сериал о Лорене Боббитт, отрезавшей мужу пенис

История Лорены и Джона Боббиттов, прогремевшая на весь мир в начале 1990-х, станет основой второго сезона сериала «Хорошая американская семья» (Good American Family) на Hulu. Как сообщает Deadline, проект продолжат уже в формате антологии — каждый сезон будет посвящён отдельной реальной истории.

К работе вернётся создательница сериала Кэти Роббинс, а звезда первого сезона Эллен Помпео останется исполнительным продюсером. В новой части авторы намерены показать, как семейная трагедия Боббиттов превратилась в многомесячное медийное шоу и вызвала в США ожесточённые споры о домашнем насилии и отношениях мужчин и женщин.

Случай, которому посвятят сезон, произошёл 23 июня 1993 года в Манассасе, штат Вирджиния. Лорена Боббитт, работавшая маникюрщицей, отрезала спящему мужу Джону половой орган кухонным ножом, после чего уехала из дома и выбросила его по дороге. Полиция позднее нашла орган, и врачам удалось его пришить.

Лорена говорила полиции, что незадолго до случившегося муж её изнасиловал, а позднее на суде рассказывала о многолетнем физическом и сексуальном насилии в браке. Джон Боббитт эти обвинения отрицал и в ноябре 1993 года был оправдан по делу о сексуальном насилии над супругой.

В январе 1994 года суд присяжных, в свою очередь, признал Лорену Боббитт невиновной в умышленном причинении тяжёлой травмы по причине временного помешательства. После вердикта её направили на психиатрическое обследование. Дело стало одним из самых обсуждаемых судебных процессов своего времени.

Первый сезон «Хорошей американской семьи» на Hulu вышел весной 2025 года и состоял из восьми эпизодов. Его посвятили истории Наталии Грейс — девочки с редкой формой дварфизма, вокруг возраста и отношений которой с приёмной семьёй Барнеттов разгорелся громкий судебный конфликт.

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