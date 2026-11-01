Тест: Только избранные знатоки определят советский фильм всего по трём словам, а вы?

Бывает, одной случайной детали достаточно, чтобы в голове всплыла целая сцена из любимого фильма. Но сработает ли это с тремя словами? Мы зашифровали восемь советских картин. Посмотрим, сколько фильмов СССР вы узнаете без кадров и знаменитых реплик!