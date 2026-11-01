Тест: Только избранные знатоки определят советский фильм всего по трём словам, а вы?
Бывает, одной случайной детали достаточно, чтобы в голове всплыла целая сцена из любимого фильма. Но сработает ли это с тремя словами? Мы зашифровали восемь советских картин. Посмотрим, сколько фильмов СССР вы узнаете без кадров и знаменитых реплик!
Обложка © Кадр из фильма «Карнавал», режиссёр Татьяна Лиознова, сценаристы Анна Родионова, Татьяна Лиознова, Кадр из фильма «Чародеи», режиссёр Константин Бромберг, сценаристы Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий, Кадр из фильма «Покровские ворота», режиссёр Михаил Козаков, сценарист Леонид Зорин, ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Узнать любимое кино по лицу актёра легко. А если убрать кадры, музыку и знаменитые реплики? Оставим всего три слова, за которыми прячутся знакомые герои, памятные сцены и детали сюжета. Где-то название сразу придёт в голову, а где-то придётся мысленно пересмотреть половину советского кино. Попробуйте пройти восемь вопросов без единой ошибки!
Сколько фильмов удалось узнать по трём словам? Продолжим проверять вашу память! Попробуйте расшифровать восемь советских аббревиатур, угадать мультфильмы СССР по предметам из кадра и вспомнить восемь фильмов по экранным бабушкам и дедушкам. Слабо пройти все три теста без единой ошибки?