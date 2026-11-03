3 ноября 1954 года в японский прокат вышел фильм Исиро Хонды «Годзилла». Ровно через 72 года, день в день, в Японии выходит «Годзилла: Минус ноль», и лучшего доказательства живучести ящера с атомным дыханием не придумать. Монстр пережил десятки сиквелов, американские перезапуски и смену нескольких поколений зрителей. Но первый фильм был не только развлечением: за историей огромного чудовища скрывались страх перед ядерной войной и незаживающие раны послевоенной Японии. Life.ru рассказывает, почему чёрно-белая история о чудовище стала одним из самых горьких фильмов своего времени.

Страна после войны

Годзилла 1954 года: послевоенная Япония и замысел Исиро Хонды. Фото © Кадр из фильма «Годзилла», режиссёр Исиро Хонда, сценаристы Такэо Мурата, Исиро Хонда, Сигэру Каяма и др.

Девять лет после капитуляции Япония жила с незаживающей раной. Продюсер студии «Тохо» Томоюки Танака посмотрел американскую фантастику «Чудовище с глубины 20 000 морских саженей» и решил соединить сюжет о нападении ящера на город с национальной трагедией. Режиссёром стал Исиро Хонда, убеждённый пацифист. Он прошёл войну в Китае и по дороге домой видел разрушенную Хиросиму. Хонда вспоминал, что тогда ходили разговоры: там ещё 72 года не вырастет ни травинки.

Неудивительно, что фильм получился похожим на хронику бедствия. Стёртые с лица земли посёлки, охваченный огнём Токио, изувеченные тела: страдания людей пугали сильнее самого чудовища. Хонда увидел в научной фантастике шанс открыто высказаться против войны: оккупационная цензура, запрещавшая писать о бомбардировках, закончилась лишь двумя годами ранее. Картину до сих пор относят к классике жанра ужасов, хотя пугает она совсем иначе, чем современные хорроры из подборки фильмов на любой уровень смелости.

Бомба на атолле Бикини

«Счастливый дракон» и испытания бомбы на Бикини в истории Годзиллы. Фото © Кадр из фильма «Годзилла», режиссёр Исиро Хонда, сценаристы Такэо Мурата, Исиро Хонда, Сигэру Каяма и др.

Последней каплей для авторов стал март 1954 года. Во время испытания американской водородной бомбы на атолле Бикини рядом с зоной взрыва оказалась японская рыболовная шхуна «Дайго Фукурю-мару», то есть «Счастливый дракон № 5». Экипаж получил дозу радиации, моряки долго страдали от лучевой болезни, а радист Айкити Кубояма умер в сентябре того же года. За историей следила вся страна, поэтому гибель кораблей в начале «Годзиллы» зрители сразу связывали с бедой «Счастливого дракона».

По сюжету древнего ящера будят как раз испытания водородной бомбы. Радиация превращает его в неуязвимого гиганта с атомным лучом из пасти, а бугристая кожа монстра напоминала зрителям шрамы выживших в Хиросиме и Нагасаки. Имя чудовищу тоже дали неслучайно: оно сложилось из японских слов «горира» и «кудзира», то есть «горилла» и «кит». Хонда позже говорил, что его чудовище дало невидимому страху перед ядерной войной лицо и имя.

Сто килограммов на плечах актёра

Костюм Годзиллы: как снимали первый фильм 1954 года. Фото © ТАСС / «Тайио»

Сначала мастер спецэффектов Эйдзи Цубурая предлагал сделать героем гигантского осьминога, но в итоге выбрали существо, похожее на динозавра. Оживлять его решили не кукольной анимацией, как у американцев, а иначе: актёр в резиновом костюме (каркас был из бамбука и проволоки, а в составе ткани ещё был латекс) ходил среди миниатюрных макетов Токио и крушил их. Этот приём на десятилетия стал визитной карточкой японского кино о чудовищах. Первый костюм весил около ста килограммов, а дышать в нём было так тяжело, что к актёру подвели кислородную трубку.

Внутри костюма работал Харуо Накадзима. Перед съёмками он ходил в зоопарк и наблюдал за слонами и медведями, отсюда тяжёлая и убедительная поступь Годзиллы. Накадзима играл монстра в двенадцати фильмах до 1972 года и признавался, что поначалу к нему относились без особого уважения: многие считали работу в костюме чем угодно, только не актёрством. Путь к славе вообще бывает неожиданным, ведь и многие любимые советские артисты начинали карьеру в самодеятельности.

Лицо ядерного страха

Почему Годзилла стал символом ядерного страха. Фото © Кадр из фильма «Годзилла», режиссёр Исиро Хонда, сценаристы Такэо Мурата, Исиро Хонда, Сигэру Каяма и др.

Символом Годзилла стал не только из-за атомного происхождения. Чудовище воплощало силу, против которой бессильны армия и техника. Остановить его удаётся лишь учёному Сэридзаве: он изобрёл страшное оружие и ценой собственной жизни уносит тайну с собой, чтобы ею никто не воспользовался. А в финале палеонтолог Яманэ предупреждает, что если испытания бомб продолжатся, в мире может появиться ещё один Годзилла. Зрители 1954 года слышали в этом вполне реальный прогноз.

Американцы это послание почти целиком вырезали. В 1956 году в США вышла перемонтированная версия «Годзилла, король монстров!». Из неё убрали сцену, где пассажиры поезда вспоминают Хиросиму, и последнее предупреждение доктора Яманэ, зато добавили американского журналиста, который чудом пережил атаку на Токио. Именно эта версия принесла монстру мировую славу. Но антивоенный смысл оригинала зарубежные зрители надолго потеряли, а голливудские студии потом обходили его стороной.

От защитника Земли до мстителя

Как менялся образ Годзиллы: эпохи Сёва, Хэйсэй и Миллениум. Фото © Кадр из фильма «Годзилла», режиссёр Исиро Хонда, сценаристы Такэо Мурата, Исиро Хонда, Сигэру Каяма и др., © Кадр из фильма «Гидора, трёхголовый монстр», режиссёр Исиро Хонда, сценарист Синъити Сэкидзава, © Кадр из фильма «Годзилла, Мотра, Кинг Гидора: Монстры атакуют», режиссёр Сюсукэ Канэко, сценаристы Кэйити Хасэгава, Сюсукэ Канэко, Масахиро Ёкотани, © Кадр из фильма «Годзилла: Минус ноль», режиссёр Такаси Ямадзаки, сценарист Такаси Ямадзаки

Японские фильмы о Годзилле делят на эпохи: Сёва, Хэйсэй, Миллениум и нынешнюю Рэйва. В шестидесятые мрачный символ превратился в героя семейного кино. Перелом случился в фильме «Гидора, трёхголовый монстр» 1964 года: там ящер вместе с другими древними существами спасает Землю от космического дракона. Сентиментальный юмор и эффектные драки гигантов привели в кинозалы детей. Годзилла стал агрессивным, но всё же защитником, а ядерный подтекст отошёл на второй план.

В 1984 году студия снова представила Годзиллу как разрушительную силу. В последующих фильмах эпохи Хэйсэй его образ оставался более грозным, чем в семейных картинах предыдущих десятилетий. В фильме «Годзилла, Мотра, Кинг Гидора: Монстры атакуют» 2001 года он и вовсе стал мстителем, в котором воплотились души жертв Тихоокеанской войны. Чудовище карало Японию за стремление забыть трагическое прошлое. Голливуд тоже пытался приручить ящера: в разгромленном критиками ремейке 1998 года мутацию объяснили французскими испытаниями в Полинезии, а позже в американских фильмах Годзилла стал скорее древней силой природы, чем памятью о бомбе.

Новый страх для каждого поколения

Почему фильмы о Годзилле снимают спустя 72 года. Фото © Кадр из фильма «Годзилла: Минус ноль», режиссёр Такаси Ямадзаки, сценарист Такаси Ямадзаки

Спустя 72 года Годзиллу снимают потому, что каждое поколение находит в нём свой страх. В пятидесятые это была бомба, позже загрязнение природы, а в «Годзилле: Возрождении» 2016 года ящер мутировал от ядерных отходов. Прорыв случился в 2023-м: «Годзилла: Минус один» Такаси Ямадзаки вернулся к травмам послевоенной Японии. Картина получила «Оскар» за визуальные эффекты, и в эпоху, когда даже настоящее фото не всегда отличишь от картинки нейросети, это особенно ценно.

«Минус ноль»: что известно о новом фильме

«Годзилла: Минус ноль»: что известно о фильме 2026 года. Фото © Кадр из фильма «Годзилла: Минус ноль», режиссёр Такаси Ямадзаки, сценарист Такаси Ямадзаки

Продолжение снова поставил Такаси Ямадзаки, он же написал сценарий и руководил работой над визуальными эффектами. Действие происходит в конце сороковых годов, через два года после операции «Вадацуми» из прошлого фильма. К своим ролям вернулись Рюноскэ Камики и Минами Хамабэ. «Годзилла: Минус ноль» стал первой японской картиной, которую снимали специально для формата IMAX. В Японии премьера назначена на 3 ноября, широкий прокат в Северной Америке начнётся 6 ноября.

Первый «Годзилла» был фильмом о стране, которая пыталась пережить атомный кошмар и не знала, как о нём говорить вслух. Резиновое чудовище весом в центнер сказало за неё больше, чем любые речи. Поэтому монстр живёт уже 72 года: меняются эпохи, технологии и страхи, а зрители снова идут смотреть, как ящер выходит из океана. Тем, кто любит узнавать кино по мелочам, стоит проверить себя и попробовать определить советский фильм всего по трём словам из его сюжета.