Перед полётом учёный Владимир Яздовский привёз Лайку домой, чтобы с ней поиграли дети. Он уже знал, что обратно она не вернётся. Через несколько дней маленькая дворняжка оказалась на орбите и стала символом нового успеха СССР. 3 ноября 2026 года исполняется 69 лет со дня запуска «Спутника-2». Life.ru рассказывает, как готовили Лайку к полёту, что произошло с ней после старта и почему её возвращение не предусматривалось.

Почему «Спутник-2» готовили в такой спешке

Почему «Спутник-2» запускали в спешке? Как готовили первый полёт Лайки к 40-летию Октябрьской революции. Фото © ТАСС

Всего за месяц до полёта Лайки, 4 октября 1957 года, СССР вывел на орбиту первый искусственный спутник Земли. Следующий запуск должен был показать ещё более впечатляющий результат. Никита Хрущёв хотел приурочить новый успех к 40-летию Октябрьской революции, которое отмечали 7 ноября.

Решение о подготовке второго спутника приняли 12 октября. До старта оставалось чуть больше трёх недель. У Сергея Королёва и его коллег уже были ракета, опыт первого запуска и наработки по полётам животных. Теперь предстояло собрать аппарат, внутри которого живое существо сможет пережить выход на орбиту и невесомость.

Сроки заставляли работать необычным для ракетной техники способом. Как вспоминал участник проекта Пётр Крисс, некоторые детали и узлы изготавливали по карандашным эскизам. Но главная проблема заключалась даже не в скорости сборки. Запустить собаку собирались раньше, чем научились безопасно возвращать её с орбиты.

Как уличная дворняжка стала кандидатом на полёт?

Как Лайка стала собакой-космонавтом? Почему для первого орбитального полёта выбрали именно уличную дворняжку. Фото © РИА Новости

За кличкой, которую узнал весь мир, стояла обычная беспородная собака, подобранная на улице. По данным музея истории космонавтики, Лайке было около двух лет. Из десяти претендентов на первый орбитальный полёт выделили трёх собак. Кроме неё, в эту группу вошли Альбина и Муха. В итоге выбрали спокойную и уравновешенную Лайку.

Подготовка животных началась задолго до авральной сборки «Спутника-2». Их приучали к шуму, вибрации, перегрузкам и пребыванию в контейнере. Важно было, чтобы собака переносила непривычные условия и позволяла следить за работой своего организма. В полёте за Лайкой должны были наблюдать с помощью датчиков. Учёных интересовало, что произойдёт с дыханием, пульсом и давлением после старта, а затем при длительной невесомости.

Зачем перед отправкой Лайку привезли к детям?

Зачем Яздовский привёз Лайку домой перед полётом? История встречи будущей собаки-космонавта с детьми учёного. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Люди, которые готовили собаку к полёту, понимали, что обратно она не прилетит. Поэтому рядом с техническими подробностями в воспоминаниях сохранился совсем домашний эпизод. Руководитель подготовки животных Владимир Яздовский рассказал, что перед отъездом на космодром однажды взял Лайку к себе домой. Дети играли с ней. Спустя годы он объяснял этот поступок очень просто.

«Мне хотелось сделать собаке что-нибудь приятное. Ведь ей жить оставалось совсем недолго», — эти воспоминания Владимира Яздовского приводит журналист Ярослав Голованов. В них нет торжественных слов о покорении космоса. Есть человек, который заранее знает исход эксперимента и пытается порадовать собаку хотя бы перед дорогой. Вскоре вместо комнаты, где с ней играли дети, у Лайки остался тесный герметичный контейнер.

Что произошло с Лайкой после запуска?

Как погибла Лайка на «Спутнике-2»? Что случилось с первой собакой на орбите в первые часы после запуска. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Ранним утром 3 ноября 1957 года ракета со «Спутником-2» стартовала с Байконура. Лайка стала первым животным, вышедшим на околоземную орбиту. Собаки участвовали в высотных ракетных полётах и раньше, но теперь речь шла о длительном движении вокруг Земли. Внутри герметичной кабины были система регенерации воздуха, корм и оборудование для наблюдения за состоянием собаки. Крепления ограничивали её движения, однако позволяли вставать и ложиться.

На старте пульс и дыхание Лайки участились. После выхода на орбиту показатели начали возвращаться к исходным значениям. В течение первых часов организм справлялся с условиями полёта. Для специалистов это было важнейшим результатом. Но затем температура в кабине стала расти. Система терморегулирования не справлялась, внутри становилось около 40 градусов и выше. По опубликованным позднее данным, Лайка погибла от перегрева в первые часы полёта. Точное время её смерти в источниках оценивают по-разному, поэтому говорить о конкретной минуте было бы неверно.

Почему Лайку нельзя было вернуть на Землю?

Почему Лайку нельзя было вернуть на Землю? Как устроен «Спутник-2» и почему у Лайки не было шанса на спасение. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Спасти собаку мешала сама конструкция аппарата. Возвращение Лайки в программу этого запуска изначально не входило. «Спутник-2» создавали для работы на орбите, а системы безопасного спуска контейнера с животным у него не было. На первый взгляд это может показаться странным. До Лайки собак уже поднимали на ракетах и возвращали с помощью парашютов. Но высотный полёт и орбитальный требуют разных решений. В первом случае аппарат поднимается вверх и затем падает обратно. Во втором он движется вокруг Земли с огромной скоростью.

Для возвращения нужно сойти с орбиты, выдержать нагрев при входе в плотные слои атмосферы и обеспечить посадку. Одного парашюта для этого недостаточно. Необходимую систему для «Спутника-2» не подготовили. Поэтому даже исправная терморегуляция могла лишь продлить жизнь Лайки на борту. Обеспечить ей дорогу домой она бы не смогла. Специалисты знали об этом ещё до того, как закрыли контейнер.

Почему о гибели Лайки рассказывали по-разному?

Когда открылась правда о гибели Лайки? Что рассказывали о самочувствии первой собаки на орбите после запуска. Фото © РИА Новости

Первые сообщения о полёте оставляли у публики впечатление, что собака продолжает жить на орбите. Впоследствии надолго закрепилась версия, будто она прожила около недели. Распространялись версии, будто в конце эксперимента Лайку усыпили или дали ей отравленный корм. Реальная продолжительность её жизни на борту оказалась значительно короче. В 2002 году специалисты Института медико-биологических проблем представили сведения о сильном перегреве кабины и гибели Лайки через несколько часов после запуска.

Историк космонавтики Анатолий Зак обращает внимание и на опубликованное позднее письмо советскому руководству от 10 ноября 1957 года. Уже в нём говорилось о резком росте температуры в контейнере на первых витках. При этом сведения о состоянии собаки поступали с пробелами, а отдельные данные оставляли вопросы. Поэтому история её последних часов и сегодня требует осторожности в деталях. Но версия о благополучной неделе на орбите не соответствует позднее опубликованным сведениям.

После гибели Лайки аппарат ещё несколько месяцев продолжал обращаться вокруг Земли. 10 ноября 1957 года он перестал передавать данные. А 14 апреля 1958 года «Спутник-2» вошёл в атмосферу и сгорел вместе с останками собаки. Полёт дал учёным данные о том, как живой организм переносит выход на орбиту и первые часы невесомости. Но для будущего полёта человека требовалось решить и вторую задачу — обеспечить возвращение.

19 августа 1960 года на орбиту отправились Белка и Стрелка. На следующий день они вернулись живыми. Их полёт стал важным этапом подготовки к запуску человека. 12 апреля 1961 года вокруг Земли облетел Юрий Гагарин. Как вы воспринимаете историю Лайки спустя почти семь десятилетий? Поделитесь в комментариях. А подробнее о том, как готовили четвероногих космонавтов и чем закончились другие полёты, читайте в материале Life.ru о Белке, Стрелке и их предшественниках.