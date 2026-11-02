Тайник с украденными деньгами оказался неудачным для жительницы Липецкой области: кролики уничтожили 30 тысяч рублей, спрятанных в их клетке. Подробности необычной кражи у 86-летней пенсионерки раскрыли в региональном МВД.

Инцидент произошёл в конце октября в Лев-Толстовском районе, где 49-летняя женщина помогала пожилой знакомой по хозяйству. Пока обе находились в огороде, в доме зазвонил телефон, и хозяйка попросила гостью посмотреть, кто звонит. Воспользовавшись моментом, помощница открыла ящик шкафа, где хранились сбережения, и незаметно забрала часть наличных. Вернувшись во двор, она сообщила, что не успела ответить на вызов, после чего ушла.

По дороге домой злоумышленница пересчитала добычу, которая составила 51 тысячу рублей. Одну тысячу она потратила в продуктовом магазине, а оставшиеся средства решила припрятать. При этом 30 тысяч отправились в клетку к кроликам, ещё 20 тысяч женщина оставила неподалёку в сене.

Пропажу пенсионерка обнаружила после ухода знакомой и 30 октября обратилась в полицию. Сотрудники уголовного розыска совместно с участковым установили подозреваемую и провели обыск по месту её жительства. Правоохранителям удалось найти только спрятанные в сене купюры, тогда как другую часть похищенного уничтожили животные.

В отношении местной жительницы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ о краже. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Ранее Life.ru рассказывал о мужчине, который под предлогом просьбы дать ребёнку воды проник в квартиру московской пенсионерки и похитил 27 тысяч рублей. Незнакомец встретил пожилую женщину на улице и предложил купить рыбу, но та отказалась из-за высокой цены. Тогда он пообещал бесплатно отдать продукты, а сопровождавший его несовершеннолетний попросил попить. Хозяйка впустила обоих домой, где гость оставил принесённую еду на кухне и начал осматривать помещение. После ухода посетителей москвичка обнаружила исчезновение сбережений.