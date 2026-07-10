Хотел заварить в норе: Бурундук стащил пачку лапши у блогера на Байкале

Необычное ограбление произошло у блогера Дениса Ерохина во время отдыха на Байкале. В палатку пробрался бурундук и попытался утащить упаковку острой лапши быстрого приготовления.

Видео © Telegram/Denis LeadER TV

Блогер, известный расследованиями с аудиторией около 340 тысяч подписчиков, рассказал о встрече с настойчивым грызуном в своих соцсетях. Видимо, животное привлёк запах еды, но только вместо привычных орехов или семечек бурундук выбрал совсем необычную добычу.

Зверёк попытался унести пачку лапши, которая была больше его самого. При этом, как отметил блогер, гость не испугался присутствия человека и продолжал бороться за свой «трофей». Ерохин успел забрать упаковку у бурундука, однако тот не сдался. Спустя некоторое время животное вернулось в палатку и снова попыталось завладеть угощением.

«Видмо, решил у себя в норе её заварить», — пошутил блогер.

Ранее Life.ru рассказывал о другом необычном похищении еды с участием животного. В Канаде полицейским пришлось расследовать дело о краже сосисок для хот-догов — главной подозреваемой оказалась лиса. Инцидент произошёл в провинции Альберта. По описанию правоохранителей, «вор» был рыжеволосым, невысокого роста и носил плотную шубу. После непродолжительных поисков подозреваемую нашли неподалёку — она пыталась спрятать добычу.