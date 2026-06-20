Агрессивная белка пробралась в квартиру москвички и вела себя как свинья

Утром 20 июня жительница Москвы вызвала экстренные службы после того, как в её квартиру на улице Вилиса Лациса в Северном Тушине проникла белка. Об этом сообщает источник 360.ru. Женщина восприняла ситуацию как потенциально опасную.

Животное вело себя агрессивно, из-за чего москвичка предположила, что оно может быть заражено бешенством. На место ЧП были направлены спасатели для проверки и оценки ситуации.

В свою очередь, врач функциональной диагностики Андрей Кондрахин напомнил, что дикие белки действительно могут быть переносчиками инфекции. По словам эксперта, контакт с ними нежелателен.