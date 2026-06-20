Агрессивная белка пробралась в квартиру москвички и вела себя как свинья
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Утром 20 июня жительница Москвы вызвала экстренные службы после того, как в её квартиру на улице Вилиса Лациса в Северном Тушине проникла белка. Об этом сообщает источник 360.ru. Женщина восприняла ситуацию как потенциально опасную.
Животное вело себя агрессивно, из-за чего москвичка предположила, что оно может быть заражено бешенством. На место ЧП были направлены спасатели для проверки и оценки ситуации.
В свою очередь, врач функциональной диагностики Андрей Кондрахин напомнил, что дикие белки действительно могут быть переносчиками инфекции. По словам эксперта, контакт с ними нежелателен.
Не исключено, что белки просто мстят москвичам! Ранее пьяный житель столицы украл из магазина редкую белку и отправил её на тот свет. Как выяснилось позже, чилийскую белку съела домашняя кошка.
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