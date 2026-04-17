Украденную в Москве чилийскую белку съела домашняя кошка

33-летний москвич украл чилийскую белку из зоомагазина в районе Коптево, спрятав её под одежду, но животное погибло, став лакомством для домашней кошки. Полицейские задержали воришку по горячим следам, сообщает сайт MK.Ru.

Продавщица принесла на работу свою полуторагодовалую белку, купленную за 4 тысячи рублей месяцем ранее после смерти крысы, и поставила клетку в подсобку, чтобы питомица не скучала дома. Менеджеры заметили странного посетителя, который бродил по залу. Он зашёл в подсобное помещение, достал зверька и спрятал под куртку. В этот момент вошёл сотрудник, спросил, что тот делает, но посетитель быстро ретировался.

Пропажу обнаружили сразу. В подсобке была камера, что помогло быстро установить личность злодея. Мужчина, предположительно находившийся под воздействием наркотиков, отнёс белку отцу, где её съела кошка.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что задержанный стал фигурантом уголовного дела по статье «Кража».

