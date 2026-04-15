«Не пей из лужицы...» После отравления собаки Paradeevich вскрыли изощрённый метод догхантеров

Догхантеры начали изобретать ещё более изощрённые способы отравления собак на улицах. Например, яд может быть подсыпан в лужу, по которой пробежится питомец, после чего слижет его со своих лап. Врач-ветеринар Михаил Шеляков рассказал Life.ru в связи с отравлением собаки блогера Paradeevich (Александр Парадеев), где собачников может подстерегать опасность и почему так сложно привлечь злоумышленников к ответственности.

«Догхантеры — люди достаточно изобретательные. Они используют не только основной яд (чаще всего изониазид, который поражает центральную нервную систему собак), но и так называемые бустеры — дополнительные токсические вещества, усиливающие действие яда. Также добавляют противорвотные средства, чтобы нельзя было оказать экстренную помощь и эвакуировать яд из желудка с помощью рвоты. Более того, в приманки нередко вводят травмирующие элементы — например, мелкие рыболовные крючки», — пояснил ветеринар.

Сейчас яды, которые используют ненавистники животных, действительно не оставляют питомцу шансов при проглатывании. Даже экстренная помощь часто не помогает. Токсикологические экспертизы порой не могут определить полный состав отравляющего вещества потому, что оно действует очень быстро и в минимальных дозах. К сожалению, такая проблема существует и явно требует решения, отметил ветврач.

Что с этим делать — никто не знает потому, что юридически наказать догхантеров практически невозможно, обратил внимание собеседник Life.ru. Даже если мы видим человека, который разбрасывает в парке котлеты или сосиски, и ловим его с полицией, он обычно говорит: «Я купил пирожок возле метро, он мне не понравился, я его выкинул. Что там внутри — понятия не имею».

Конечно, это не боевые отравляющие газы, от которых можно отравиться, сделав пару вздохов. Тем более на открытой местности. Нет, для отравления нужно попадание яда в организм. Просто дозы минимальны — не всегда даже видно, что собака что-то съела, отметил ветврач. Но воздействие на организм происходит как взрыв: глобальное поражение органов и быстрое наступление смерти при неоказании помощи, предупредил он. Сейчас владельцы собак стараются следить за тем, что их пушистый любимец берёт в пасть, поэтому догхантеры придумывают более изощрённые методы убийства.

«Яд может быть растворён в воде, в лужицах после дождя. Собака может наступить, а потом облизнуть лапы или просто попить из такой лужи. Также его распыляют туда, куда собачки ходят в туалет, — газон, тротуары. К сожалению, количество яда бывает минимальным — это не промышленная доза, которую нужно обязательно съесть. Достаточно иногда просто лизнуть или облизнуться», — заключил Шеляков.

Как сообщалось, в Москве догхантеры отравили собаку стримера-миллионника Paradeevich. После ночного выгула у пса по кличке Бобка внезапно начались жесточайшие конвульсии. Хозяин экстренно доставил животное в ветклинику, где тому вкололи девять разных лекарств — но ни одно не подействовало. Только анализ показал, что в крови питомца яд. Сейчас собачники всё чаще находят разбросанные во дворах приманки: сосиски с таблетками и другие отравленные лакомства.