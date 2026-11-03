Поездка в лес на несколько дней закончилась трагедией для 55-летнего жителя Томской области. Мужчина отправился на зимовье вместе с собаками, однако домой так и не вернулся. Когда родственники забеспокоились и отправились на поиски, их ждала страшная находка: возле избушки обнаружили останки охотника и следы, указывающие на возможное нападение медведя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Толпаровского сельского поселения Людмилу Гаврилову.

По словам главы администрации, обстановка внутри лесного домика выглядела так, словно там произошла жестокая схватка. Двери оказались распахнуты, вещи разбросаны, а обстановка была серьёзно повреждена.

Родственники заметили следы борьбы и решили осмотреть территорию за избушкой. Выпавший снег помог им проследить за отпечатками, которые привели к месту обнаружения останков.

«Зашли в избушку, все двери открыты, всё разбито, всё валяется, разрушено. Видны были следы борьбы», — рассказала Гаврилова.

По её словам, на земле также лежали элементы одежды и кости, а вокруг были заметны повреждённые ветки и другие признаки произошедшего столкновения.

Всего за 2026 год в России от нападений этих хищников погиб 31 человек. Пять смертельных случаев пришлись на Томскую область, ещё девять — на Красноярский край.

Ситуация с выходами диких животных к людям вызывает серьёзную обеспокоенность в сибирских и дальневосточных регионах. Одной из возможных причин специалисты называют нехватку привычного корма в лесах: в неурожайные сезоны медведи чаще приближаются к деревням и хозяйственным постройкам в поисках пищи.

В Томской области уже действует режим повышенной готовности из-за угрозы нападений хищников. Жителей и гостей региона призывают соблюдать осторожность при посещении лесных территорий и не приближаться к местам, где замечены медведи.

Ранее Life.ru писал, что в Красноярском крае при нападении медведя погиб один из опытных местных охотников Виталий Елфимов. Трагедия произошла 28 октября в верховьях реки Казыр в Курагинском округе, где мужчина оказался лицом к лицу с опасным хищником. Депутат краевого Законодательного собрания Елена Пензина сообщила, что после происшествия был ликвидирован ещё один крупный медведь, представлявший угрозу для людей.

В 2026 году выходы медведей к населённым пунктам отмечали в 41 регионе России. По данным Минприроды, с 1990 года численность бурых медведей выросла в 2,3 раза — до 307 тысяч особей. Одной из причин ведомство назвало доступность пищевых отходов возле жилья и туристических объектов. В Бурятии к началу сентября зарегистрировали 74 выхода хищников к людям против 47 за весь 2025 год, после чего власти ограничили детские мероприятия в лесах. В Красноярском крае, по сведениям на 16 сентября, ликвидировали 60 опасных медведей. В Томской области ввели режим повышенной готовности и назначили охотникам выплаты по 30 тысяч рублей за добытого хищника: к 28 октября поступило 100 заявлений на вознаграждение.