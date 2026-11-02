В одной из деревень Убинского района Новосибирской области 80-летняя местная жительница услышала подозрительный шум возле палисадника, но даже представить не могла, кто пожаловал к её дому. Когда женщина открыла окно, чтобы прогнать незваного гостя, оказалось, что перед ней настоящий бурый медведь, а неподалёку появился ещё один хищник.

По словам пенсионерки, всё случилось около полуночи. Сначала она решила, что возле дома бродит телёнок, и попыталась отогнать его голосом. Однако животное неожиданно поднялось на задние лапы, и женщина поняла, что перед ней опасный лесной зверь. Испугавшись, она поспешила закрыть окно.

Вскоре со стороны улицы показался второй медведь, который был немного меньше первого. Некоторое время он находился возле дома, осматривался, а затем направился в сторону деревни.

«Он постоял, посмотрел, потёрся обо что-то и пошёл в сторону деревни», — рассказала пенсионерка, передаёт ТАСС.

О пережитом женщина сообщила родственникам только через два дня. Между тем информация о появлении животных поступила в региональное Министерство природных ресурсов и экологии. Специалисты выехали на место, обследовали территорию и приняли решение о регулировании численности хищников. Сейчас медведей разыскивают.

Ситуация с выходами диких животных к населённым пунктам в регионе остаётся напряжённой. С 27 октября в Новосибирской области действует режим повышенной готовности. С начала года появления медведей зафиксировали в 17 муниципальных образованиях, а ведомство издало 52 приказа о регулировании численности 115 особей.

По оценкам специалистов, заметно спокойнее должно стать во второй половине ноября, когда установятся устойчивые холода и медведи начнут готовиться к зимней спячке. До этого времени жителям рекомендуют воздержаться от походов в лес, не гулять по населённым пунктам в тёмное время суток и при встрече с хищником немедленно звонить по номеру 112.

Ранее Life.ru писал, что в Красноярском крае погиб один из самых известных охотников на медведей Виталий Елфимов. Хищник напал на мужчину 28 октября в верховьях реки Казыр в Курагинском округе. По словам депутата краевого парламента Елены Пензиной, охотник стал девятой жертвой медведей в регионе.