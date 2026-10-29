Девятая жертва медведей: В Красноярском крае погиб один из лучших охотников

Один из лучших охотников на медведей в Красноярском крае Виталий Елфимов погиб при нападении хищника. Он стал девятой жертвой медведей в регионе, сообщила депутат краевого Законодательного собрания Елена Пензина.

Трагедия произошла 28 октября в верховьях реки Казыр в Курагинском округе. Погибший жил в деревне Петропавловка.

«Несмотря на риски для жизни охотники и охотоведы продолжают защищать жителей. Ликвидирован еще один крупный медведь», — написала Пензина в «Максе».

По её данным, в регионе из природы изъяты уже 1830 медведей. Из них 1122 особи — в рамках регулирования численности, ещё 708 — во время охоты.