На Таймыре белый медведь напал на дорожного рабочего

Дорожный рабочий получил травмы при нападении белого медведя на Таймыре в Красноярском крае. Хищник ранил мужчину в голову, спину и обе руки, его состояние оценивается как удовлетворительное. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах региона.

У пострадавшего диагностировали скальпированную рану головы, а также повреждения в области лопатки и кистей обеих рук. Несмотря на характер травм, угрозы его жизни в поступивших сообщениях не отмечается.

Столкновение с хищником произошло за пределами населённого пункта. При этом в оперативных службах уточнили, что место нападения не относится к территории какого-либо предприятия.

Что именно предшествовало встрече человека с белым медведем, пока неизвестно. Также не сообщается, удалось ли отогнать животное и где оно находится сейчас.

Ранее Life.ru сообщал о смертельном нападении медведя на сторожа в Красноярском крае. Трагедия произошла 23 октября неподалёку от села Богучаны. Хищник набросился на мужчину ночью на территории производственной базы. Спасти работника не удалось.