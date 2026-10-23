Число погибших при нападениях медведей в России выросло до 28
В Красноярском крае медведь растерзал сторожа на ночной смене
В Красноярском крае медведь насмерть загрыз сторожа производственной базы неподалёку от села Богучаны. Хищник напал на мужчину в тёмное время суток. Спасти работника не удалось, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Богучанского округа.
Трагедия произошла в нескольких километрах от населённого пункта. Мужчина находился на территории предприятия, когда столкнулся с диким зверем. В результате нападения он получил смертельные травмы.
После происшествия опасного хищника ликвидировали. Об этом также сообщили в окружной ЕДДС, не уточнив, кто именно участвовал в отстреле животного.
Сейчас правоохранительные органы выясняют обстоятельства гибели сторожа. Им предстоит установить, каким образом медведь оказался на территории производственной базы и что предшествовало нападению.
Ранее Life.ru рассказывал о похожей трагедии в Красноярском крае. В сентябре медведь убил 39-летнего лесозаготовителя, который охранял технику на территории Епшинского участкового лесничества в Енисейском округе. Мужчина погиб на месте, а следователи обнаружили следы хищника неподалёку от стоянки грузовиков.