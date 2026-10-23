Медведь в Приангарье полез в школу по водосточной трубе

В селе Залог Иркутской области медведь попытался проникнуть в школу, привлечённый запахами из столовой. Хищник разгромил крыльцо, сорвал замок и начал карабкаться по водосточной трубе, однако конструкция не выдержала его веса. О необычном происшествии сообщили в региональном отделении Народного фронта.

Незваный гость появился у учебного заведения ночью. Сначала он повредил входную группу, а затем попытался найти другой путь внутрь здания. Но труба обрушилась, и косолапый упал на землю.

Испугавшись грохота, медведь бросился в сторону жилых домов. Там он начал скрестись в окна одной из местных жительниц, напугав сельчан.

Остановить опасного гостя удалось школьному сторожу и кочегару, который оказался опытным охотником. Мужчины настигли зверя уже за пределами населённого пункта и застрелили его.

При этом за последние полмесяца медведи дважды появлялись в селе. Ранее другого хищника заметили среди бела дня на улице Косая Степь, всего в 300 метрах от школы. Тогда сотрудник заповедника отогнал животное за пределы Залога и ликвидировал его.