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Регион
Опубликовано 22 октября, 13:27

Медведь оказался хорошим мальчиком: Кого на самом деле испугались возле детсада в Хакасии

В Хакасии принятый за медведя у детского сада зверь оказался крупной собакой

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Переполох из-за появления медведя возле детского сада в Хакасии закончился неожиданным открытием: опасным хищником оказался огромный пёс, хорошо знакомый местным жителям. Об этом сообщила глава Алтайского района республики Ирина Войнова, которая ранее сама предупредила население о возможной угрозе.

«Отбросить панику. Это был не медведь, а собака. Очень крупная, местные знают этого огромного пса», — написала чиновница в своём канале в мессенджере MAX.

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Напомним, сегодня утром поступило сообщение о буром медведе в селе Белый Яр, замеченном возле нового детского сада «Огонёк». Информация вызвала серьёзное беспокойство: к предполагаемому месту появления хищника оперативно направили сотрудников полиции и опытных охотников.

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Юрий Лысенко
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