Медведь оказался хорошим мальчиком: Кого на самом деле испугались возле детсада в Хакасии

Переполох из-за появления медведя возле детского сада в Хакасии закончился неожиданным открытием: опасным хищником оказался огромный пёс, хорошо знакомый местным жителям. Об этом сообщила глава Алтайского района республики Ирина Войнова, которая ранее сама предупредила население о возможной угрозе.

«Отбросить панику. Это был не медведь, а собака. Очень крупная, местные знают этого огромного пса», — написала чиновница в своём канале в мессенджере MAX.