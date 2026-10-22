Медведь вышел к детскому саду в Хакасии, полиция и охотники ищут зверя

Бурого медведя заметили рядом с детским садом «Огонёк» в селе Белый Яр Алтайского района Хакасии. После сообщения о появлении хищника к месту направили полицейских и охотников. Об этом рассказала глава района Ирина Войнова.

«Земляки, поступил тревожный сигнал: в районе нового детского сада «Огонёк» в Белом Яре был замечен медведь. Прошу всех сохранять спокойствие — ситуация уже под контролем. Сейчас самое важное — позаботиться о безопасности близких. Пожалуйста, временно исключите прогулки, особенно с детьми, и будьте постоянно на связи со школьниками», — написала Войнова.

По словам главы района, специалисты уже приступили к поискам животного. В операции участвуют сотрудники полиции и опытные охотники. Власти призвали местных жителей соблюдать осторожность и по возможности оставаться дома.

Особое внимание Войнова попросила уделить безопасности детей. Родителям рекомендовали временно отказаться от прогулок с несовершеннолетними и поддерживать связь со школьниками.

В сентябре власти Хакасии ввели режим повышенной готовности из-за участившихся случаев выхода бурых медведей к населённым пунктам. По данным региональных властей, численность этих животных в республике превышает 2,2 тысячи особей. С 2022 года популяция увеличилась более чем на треть.

Региональное Минприроды сообщало, что к утру 19 октября специалисты ликвидировали 229 потенциально опасных медведей в рамках регулирования численности. Несмотря на принятые меры, хищники продолжают появляться вблизи мест проживания людей.

Ранее бурый медведь проник в таёжный домик главы Минусинского округа Красноярского края Дмитрия Меркулова и разгромил помещение. Чиновник обнаружил последствия визита животного в минувшие выходные и опубликовал видео в социальных сетях. Хищник выломал входную дверь, после чего повредил мебель и разбросал вещи. На полу и других поверхностях остались следы лап и когтей, а часть предметов медведь погрыз. Животное также добралось до бани, где повредило полки. По словам Меркулова, незваный гость успел поесть, отдохнуть и покинуть участок.