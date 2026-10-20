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Регион
Опубликовано 20 октября, 18:03

В России за год от нападений медведей погибли не менее 27 человек

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Erik Mandre

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Erik Mandre

Не менее 27 человек погибли в России в результате нападений медведей за год. Последним в этом списке стал 49-летний житель Архангельской области, отправившийся в лес за ягодами с ружьём. Его тело с признаками нападения хищника обнаружили 20 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные подсчёты на основе информации правоохранительных органов и профильных ведомств.

Трагедия произошла в Пинежском округе неподалёку от одноимённого посёлка. Мужчина отправился в лес 18 октября и не вернулся домой. Спустя два дня его обнаружили мёртвым.

При осмотре тела специалисты выявили повреждения, характерные для нападения медведя. Рядом с погибшим также нашли ружьё, которое он взял с собой.

По факту случившегося следственные органы Архангельской области и Ненецкого автономного округа организовали доследственную проверку. Им предстоит установить все обстоятельства гибели мужчины.

По подсчётам ТАСС, этот случай стал 27-м официально зарегистрированным смертельным нападением медведя в России за рассматриваемый период. При этом окончательные выводы о причинах смерти жителя Поморья должны сделать следователи.

Власти Архангельской области приняли решение организовать поиски опасного хищника. Для этого привлекли опытных охотников, которым выдали специальные разрешения на отстрел животного.

В Иркутской области нашли два растерзанных медведями тела
В Иркутской области нашли два растерзанных медведями тела

Ранее Life.ru уже сообщал о гибели 26 человек при нападениях медведей с весны 2026 года. По данным на 12 октября, больше всего жертв было в Красноярском крае и Иркутской области — по семь человек. Так, 23 сентября медведь насмерть загрыз 39-летнего лесозаготовителя, который ночью охранял технику возле деревни Потапово. Через несколько дней хищник убил 23-летнего мужчину на Камчатке, причём зверь оставался возле тела до прибытия специалистов. Опасная ситуация сложилась и в Архангельской области: 2 октября местные жители пожаловались на медведя, раскапывавшего захоронения на кладбище. Зоолог Михаил Кречмар предупредил, что период повышенной активности хищников может продлиться до середины ноября. Среди возможных причин частых встреч людей с медведями специалисты называют нехватку естественного корма перед зимней спячкой.

Больше новостей о чрезвычайных ситуациях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Дарья Денисова
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