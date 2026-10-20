В России за год от нападений медведей погибли не менее 27 человек
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Не менее 27 человек погибли в России в результате нападений медведей за год. Последним в этом списке стал 49-летний житель Архангельской области, отправившийся в лес за ягодами с ружьём. Его тело с признаками нападения хищника обнаружили 20 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные подсчёты на основе информации правоохранительных органов и профильных ведомств.
Трагедия произошла в Пинежском округе неподалёку от одноимённого посёлка. Мужчина отправился в лес 18 октября и не вернулся домой. Спустя два дня его обнаружили мёртвым.
При осмотре тела специалисты выявили повреждения, характерные для нападения медведя. Рядом с погибшим также нашли ружьё, которое он взял с собой.
По факту случившегося следственные органы Архангельской области и Ненецкого автономного округа организовали доследственную проверку. Им предстоит установить все обстоятельства гибели мужчины.
По подсчётам ТАСС, этот случай стал 27-м официально зарегистрированным смертельным нападением медведя в России за рассматриваемый период. При этом окончательные выводы о причинах смерти жителя Поморья должны сделать следователи.
Власти Архангельской области приняли решение организовать поиски опасного хищника. Для этого привлекли опытных охотников, которым выдали специальные разрешения на отстрел животного.
Ранее Life.ru уже сообщал о гибели 26 человек при нападениях медведей с весны 2026 года. По данным на 12 октября, больше всего жертв было в Красноярском крае и Иркутской области — по семь человек. Так, 23 сентября медведь насмерть загрыз 39-летнего лесозаготовителя, который ночью охранял технику возле деревни Потапово. Через несколько дней хищник убил 23-летнего мужчину на Камчатке, причём зверь оставался возле тела до прибытия специалистов. Опасная ситуация сложилась и в Архангельской области: 2 октября местные жители пожаловались на медведя, раскапывавшего захоронения на кладбище. Зоолог Михаил Кречмар предупредил, что период повышенной активности хищников может продлиться до середины ноября. Среди возможных причин частых встреч людей с медведями специалисты называют нехватку естественного корма перед зимней спячкой.
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