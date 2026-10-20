В России за год от нападений медведей погибли не менее 27 человек

Не менее 27 человек погибли в России в результате нападений медведей за год. Последним в этом списке стал 49-летний житель Архангельской области, отправившийся в лес за ягодами с ружьём. Его тело с признаками нападения хищника обнаружили 20 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные подсчёты на основе информации правоохранительных органов и профильных ведомств.

Трагедия произошла в Пинежском округе неподалёку от одноимённого посёлка. Мужчина отправился в лес 18 октября и не вернулся домой. Спустя два дня его обнаружили мёртвым.

При осмотре тела специалисты выявили повреждения, характерные для нападения медведя. Рядом с погибшим также нашли ружьё, которое он взял с собой.

По факту случившегося следственные органы Архангельской области и Ненецкого автономного округа организовали доследственную проверку. Им предстоит установить все обстоятельства гибели мужчины.

По подсчётам ТАСС, этот случай стал 27-м официально зарегистрированным смертельным нападением медведя в России за рассматриваемый период. При этом окончательные выводы о причинах смерти жителя Поморья должны сделать следователи.

Власти Архангельской области приняли решение организовать поиски опасного хищника. Для этого привлекли опытных охотников, которым выдали специальные разрешения на отстрел животного.