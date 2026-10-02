Медведь раскопал могилы на кладбище в Архангельске и напугал горожан

Медведь повадился приходить на кладбище «Южная Маймакса» в Архангельске и раскапывать свежие захоронения. После жалоб горожан на территории установили фотоловушки и вышку для наблюдения за хищником, рассказали Daily Storm местные жители.

По словам настоятеля расположенного на кладбище храма-часовни «Споручница грешных», первыми тревогу забили родственники людей, чьи могилы оказались повреждены. Самого зверя пока никто из собеседников издания не видел — на территории находят только его отчётливые следы.

«Знаю, что точно две могилы медведь тронул. Из одной он достал тело на поверхность, но не надругался над ним. Повреждённые захоронения находились рядом», — рассказал священник. Хищник пока не попался и в объективы установленных камер.

Информацию о появлении медведя ранее подтвердили в администрации Архангельска. Данные передали полиции и региональному Минприроды, власти заявили о принятии мер безопасности и попросили горожан при встрече со зверем сразу обращаться в ЕДДС. В этом году жители региона стали заметно чаще сообщать о медведях: с 1 июля по 26 августа в службу 112 поступило 20 обращений против шести за аналогичный период прошлого года.

Жители признаются, что теперь дорога мимо кладбища вызывает тревогу. Одна из горожанок рассказала, что старается успокаивать себя молитвой: «Идёшь на работу, помолишься — и слава тебе Господи!» Она надеется, что с наступлением холодов животное благополучно уйдёт в спячку.

Биолог Михаил Карпачевский объяснил, что подобное поведение для медведя нетипично, однако голодный зверь способен прийти туда, где чувствует потенциальный источник пищи. Эксперт считает появление хищника на кладбище перед зимовкой тревожным сигналом.

Ранее Life.ru рассказывал, как медведь отправил на дистант целую школу в Иркутской области. Хищника заметили прямо на территории учебного заведения в посёлке Радищев Нижнеилимского района. Из-за сохраняющейся угрозы детей временно перевели на дистанционное обучение, а на поиски зверя вышли охотники. Очные занятия пообещали возобновить только после того, как опасность для школьников и местных жителей минует.