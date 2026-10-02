Уроки отменяются, охота начинается: Медведь отправил на удалёнку целую школу под Иркутском

Школьников в посёлке Радищев Нижнеилимского района Иркутской области перевели на дистанционное обучение после появления медведя на территории учебного заведения. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель администрации Нижнеилимского муниципального округа.

По словам собеседника агентства, зверя заметили непосредственно на территории школы. Из-за сохраняющейся опасности дети пока будут заниматься из дома.

На поиски хищника вышли охотники. Специалисты пытаются обнаружить медведя и устранить угрозу для жителей посёлка.

В администрации подчеркнули, что очные занятия возобновятся после того, как опасность минует. Пока школьники продолжат обучение дистанционно.

Ситуация находится под контролем местных властей и охотников. Точные обстоятельства появления медведя на территории школы не уточняются.

В 2026 году в России участились случаи выхода медведей к людям: наиболее напряжённая ситуация сложилась в Сибири и на Дальнем Востоке. В Красноярском крае численность бурых медведей превысила 26 тысяч особей, только за сентябрь от их нападений погибли шесть человек, после чего СК возбудил дело о халатности. Режимы повышенной готовности из-за хищников вводили также в Туве, Иркутской области, Кузбассе и на Камчатке. На федеральном уровне власти начали обсуждать усиление регулирования численности медведей, включая расширение возможностей регионов по их отстрелу.

Ранее на Таймыре, в посёлке Диксон, белый медведь вышел к людям. Зверь прошёлся возле библиотеки и был отпугнут выстрелами. Для его безопасного перемещения за пределы населённого пункта местные власти организовали «медвежий патруль».