Гость с Севера пожаловал: Белый медведь вышел к людям в Диксоне
Белый медведь вышел к библиотеке в посёлке Диксон на Таймыре
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Белый медведь вышел к людям в посёлке Диксон на Таймыре. Для его безопасного сопровождения за пределы населённого пункта местные власти задействовали специальный «медвежий патруль», сообщили ТАСС в администрации Таймырского муниципального округа.
Патруль работает совместно с полицией и пограничниками. Его задача — аккуратно оттеснить животное от жилой территории, не причиняя ему вреда.
«Патруль создан администрацией городского поселения и работает совместно с полицией и пограничниками. <…> Задача патруля — осторожно сопроводить животное за пределы городского поселения, не причинив ему вреда», — сообщили в администрации.
Чтобы отпугнуть хищника, специалисты используют выстрелы. Убивать животное запрещено, поскольку белый медведь занесён в международную Красную книгу и Красную книгу России.
Накануне зверь появился возле библиотеки в Диксоне, однако его удалось отогнать. 1 октября медведя на территории посёлка уже не замечали.
Белый медведь считается крупнейшим сухопутным хищником на планете. Большую часть времени он проводит в море среди дрейфующих льдов, а сокращение ледяного покрова заставляет животных чаще перемещаться в нетипичные для них районы.
Ранее в правительстве России разрабатывают срочные меры в связи с участившимися нападениями медведей на людей. Планируется пересмотреть методы контроля популяции хищников и предоставить регионам больше полномочий для оперативного реагирования на опасные случаи. Об этом заявили в администрации вице-премьера Дмитрия Патрушева.
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