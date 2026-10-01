Гость с Севера пожаловал: Белый медведь вышел к людям в Диксоне

Белый медведь вышел к людям в посёлке Диксон на Таймыре. Для его безопасного сопровождения за пределы населённого пункта местные власти задействовали специальный «медвежий патруль», сообщили ТАСС в администрации Таймырского муниципального округа.

Патруль работает совместно с полицией и пограничниками. Его задача — аккуратно оттеснить животное от жилой территории, не причиняя ему вреда.

«Патруль создан администрацией городского поселения и работает совместно с полицией и пограничниками. <…> Задача патруля — осторожно сопроводить животное за пределы городского поселения, не причинив ему вреда», — сообщили в администрации.

Чтобы отпугнуть хищника, специалисты используют выстрелы. Убивать животное запрещено, поскольку белый медведь занесён в международную Красную книгу и Красную книгу России.

Накануне зверь появился возле библиотеки в Диксоне, однако его удалось отогнать. 1 октября медведя на территории посёлка уже не замечали.

Белый медведь считается крупнейшим сухопутным хищником на планете. Большую часть времени он проводит в море среди дрейфующих льдов, а сокращение ледяного покрова заставляет животных чаще перемещаться в нетипичные для них районы.

Ранее в правительстве России разрабатывают срочные меры в связи с участившимися нападениями медведей на людей. Планируется пересмотреть методы контроля популяции хищников и предоставить регионам больше полномочий для оперативного реагирования на опасные случаи. Об этом заявили в администрации вице-премьера Дмитрия Патрушева.