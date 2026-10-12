РИА «Новости»: С весны в России от нападений медведей погибли 26 человек

С весны 2026 года в России от нападений бурых медведей погибли как минимум 26 человек. Такие данные приводит РИА «Новости», проанализировав сообщения о смертельных встречах людей с хищниками в российских регионах.

Наибольшее число погибших зафиксировано в Красноярском крае и Иркутской области — по семь человек. По три — на Камчатке и в Томской области, два — в Бурятии. По одному человеку погибли в Хабаровском крае, Вологодской области, Туве и Республике Алтай.

Ранее Life.ru сообщал о гибели двух мужчин при нападениях медведей в Иркутской области. Трагедии произошли 2 и 4 октября в разных районах региона. В одном случае хищник проник в жилой вагончик на территории предприятия, в другом — напал на 71-летнего мужчину в лесу возле реки Илим. После происшествий следователи призвали жителей временно отказаться от походов в лес.