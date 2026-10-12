В Иркутской области нашли два растерзанных медведями тела

В Нижнеилимском районе Иркутской области обнаружили двух мужчин, погибших в результате нападений медведей. Об обстоятельствах трагедий рассказали в региональном управлении Следственного комитета России.

Место нападения медведя. Фото © Макс / Следком38

Одну из страшных находок сделали 10 октября неподалёку от зимовья в районе реки Тарея у Братского водохранилища. Там лежало тело 56-летнего местного жителя с многочисленными повреждениями. Следователи установили, что причиной его смерти стала атака хищника.

В тот же день в лесу примерно в 15 километрах от посёлка Каймоново наткнулись на человеческие останки. Они принадлежали 47-летнему мужчине из Речушки, который несколько месяцев проживал в таёжном укрытии. Родственники предполагали, что он отправился на охоту и не вернулся, поэтому числился пропавшим без вести. Как выяснили сотрудники СК, его жизнь также оборвалась после встречи с медведем.

По обоим случаям организованы доследственные проверки. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего, после чего будут приняты процессуальные решения. В связи с сезонной активностью опасных зверей ведомство настоятельно рекомендует жителям и гостям региона воздержаться от посещения лесных массивов.

Ранее Life.ru сообщал о гибели ещё двух человек при нападениях медведей в Иркутской области. Первое происшествие случилось 2 октября возле устья реки Илим, где хищник растерзал 71-летнего мужчину. Спустя два дня в Казачинско-Ленском районе зверь проник в жилой вагончик на территории предприятия и смертельно ранил 55-летнего работника.