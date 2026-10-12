«Двое в шубах поплыли»: Прессеку приморского губернатора пришлось спасаться от медведей

Пресс-секретарю губернатора Приморского края Макару Руденчику пришлось срочно спасаться бегством во время рыбалки после неожиданной встречи с двумя гималайскими медведями. Косолапые переплывали протоку прямо в его сторону, а течение стремительно сокращало расстояние между человеком и хищниками. О необычном происшествии чиновник рассказал в своём блоге.

Пресс-секретарь губернатора Приморья спасался от двух медведей. Видео © Telegram / РУДЕНЧИК

Руденчик находился на рыбалке на реке Бикин, когда услышал треск кустов. Вскоре он заметил двух молодых зверей, которые двигались по воде в его направлении. Мужчина не стал дожидаться их приближения «этих двоих в шубах» и поспешил выбраться на берег.

«Сказать, что я испугался, увидев двух медведей, плывущих ко мне через протоку, – ничего не сказать. Это были молодые гималайские. Ждать появления их мамы я не стал и неожиданно сдал норматив ГТО», — признался представитель губернатора.

С собой у рыбака были средства для отпугивания диких животных, которые он всегда берёт в тайгу. Среди них фальшфейер, перцовый баллончик, сигнальное устройство охотника и громкий пневматический горн. Всё это Руденчик держит под рукой, чтобы при необходимости быстро воспользоваться.

Однако в этот раз он предпочёл не проверять эффективность своего снаряжения. Пресс-секретарь выбрался из воды и направился к ближайшей деревне, куда медведи за ним не последовали. Мужчина признал, что знает о рекомендации не убегать от хищников, но в сложившихся обстоятельствах решил действовать иначе.

При этом сам чиновник не считает, что косолапые намеревались на него напасть. Скорее всего, звери просто двигались своим маршрутом, а встреча оказалась случайной. Руденчик посоветовал любителям природы внимательно прислушиваться к окружающим звукам и не забывать о средствах защиты.

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