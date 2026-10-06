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Опубликовано 6 октября, 17:56

Медведь разрыл могилу на кладбище в Магадане и доел тело женщины

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В Магадане медведя заподозрили в разорении могилы на кладбище. Об этом сообщают «‎Известия» со ссылкой на родственников умершей.

В Магадане медведь разрыл могилу и забрал оттуда тело женщины. Фото © «‎Известия»

В Магадане медведь разрыл могилу и забрал оттуда тело женщины. Фото © «‎Известия»

Разгромленное захоронение близкие обнаружили, когда приехали на кладбище. Ограда оказалась сломана, а тела женщины в могиле не было. По данным телеканала, родственники начали поиски самостоятельно и примерно в 300 метрах от кладбища обнаружили человеческие останки. Там же нашли следы крупного медведя.

Сотрудники кладбища при этом заявили, что самого хищника не видели. По предварительным данным, женщина была похоронена в конце февраля. Местные жители также сообщили, что неподалёку от кладбища нашли и другие кости и черепа.

Медведь вышел к остановке в Братске: хищника ищут полиция и охотоведы
Медведь вышел к остановке в Братске: хищника ищут полиция и охотоведы

Ранее Life.ru писал, что из-за участившихся встреч со зверями в Братске ввели режим повышенной готовности. В сентябре аналогичный режим распространили уже на всю Иркутскую область.

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Александра Мышляева
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