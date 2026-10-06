Медведь разрыл могилу на кладбище в Магадане и доел тело женщины

В Магадане медведя заподозрили в разорении могилы на кладбище. Об этом сообщают «‎Известия» со ссылкой на родственников умершей.

В Магадане медведь разрыл могилу и забрал оттуда тело женщины. Фото © «‎Известия»

Разгромленное захоронение близкие обнаружили, когда приехали на кладбище. Ограда оказалась сломана, а тела женщины в могиле не было. По данным телеканала, родственники начали поиски самостоятельно и примерно в 300 метрах от кладбища обнаружили человеческие останки. Там же нашли следы крупного медведя.

Сотрудники кладбища при этом заявили, что самого хищника не видели. По предварительным данным, женщина была похоронена в конце февраля. Местные жители также сообщили, что неподалёку от кладбища нашли и другие кости и черепа.