Медведь разрыл могилу на кладбище в Магадане и доел тело женщины
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В Магадане медведя заподозрили в разорении могилы на кладбище. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на родственников умершей.
В Магадане медведь разрыл могилу и забрал оттуда тело женщины. Фото © «Известия»
Разгромленное захоронение близкие обнаружили, когда приехали на кладбище. Ограда оказалась сломана, а тела женщины в могиле не было. По данным телеканала, родственники начали поиски самостоятельно и примерно в 300 метрах от кладбища обнаружили человеческие останки. Там же нашли следы крупного медведя.
Сотрудники кладбища при этом заявили, что самого хищника не видели. По предварительным данным, женщина была похоронена в конце февраля. Местные жители также сообщили, что неподалёку от кладбища нашли и другие кости и черепа.
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