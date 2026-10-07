Рыбак выжил после нападения медведицы в Приморском крае

Обычная рыбалка в Приморье едва не закончилась трагедией для 65-летнего мужчины. Во время ловли на него внезапно набросилась медведица — схватка произошла прямо в воде, а спастись рыбаку помогло то, что хищница неожиданно отступила.

Владимир из Чугуевского округа отправился на рыбалку 27 сентября вместе со щенком. Собака зашумела позади хозяина, тот обернулся — и в этот момент на него бросилась медведица.

«Она как бешеная налетела на меня, сбила с ног», — вспоминает мужчина.

Зверь успел покусать и расцарапать Владимира. От полученных травм он на какое-то время потерял сознание, после чего медведица отошла. Несмотря на рваные раны лица, левой руки и бедра, мужчина смог самостоятельно добраться до дома.

Местный фельдшер обработала пострадавшему раны и вызвала скорую. Врачи Арсеньевской городской больницы провели первичную хирургическую обработку и госпитализировали пациента. Позже выяснилось, что при нападении также пострадали левый глаз и веко.

Для определения дальнейшей тактики лечения специалисты провели телемедицинскую консультацию с краевой клинической больницей № 2. Сейчас состояние Владимира оценивается как удовлетворительное.

С 8 октября мужчина продолжит лечение в офтальмологическом отделении краевой больницы во Владивостоке. Медики продолжают наблюдать за его состоянием.

Ранее Life.ru писал, что осенью медведи становятся особенно опасными: перед зимовкой они активно ищут пищу и набирают вес. Эксперты советуют жителям регионов, где хищники выходят к людям, быть особенно внимательными в октябре. При встрече с медведем не стоит приближаться к зверю или пытаться прогнать его самостоятельно.