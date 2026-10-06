Медвежья лихорадка продолжается: Россиян предупредили об опасности в октябре

Медведи в октябре становятся особенно опасными для человека: перед зимней спячкой хищники активно ищут пищу и набирают вес. Россиянам, живущим в регионах, где звери выходят к людям, в этот период стоит быть особенно осторожными, предупредил председатель общественного совета при Минприроды РФ Александр Мясков в беседе с ТАСС.

По словам эксперта, до начала зимовки медведям осталось примерно три-четыре недели. За это время животные должны завершить так называемый период зажировки — максимально нарастить жировые запасы перед уходом в берлоги.

«К этому, конечно, нужно более внимательно относиться в регионах: и самим жителям, и тем, кто ответственен за взаимоотношения человека и медведя», — отметил Мясков.

Именно осенью звери становятся особенно активными в поисках еды. Они могут приближаться к населённым пунктам, дачным посёлкам и местам, где есть доступ к пищевым отходам.

Специалисты ранее отмечали, что по мере приближения зимы выходы медведей к людям должны постепенно сокращаться. Однако до наступления холодов хищники ещё продолжают активно кормиться, поэтому октябрь остаётся периодом повышенного риска.

Особенно внимательно следует относиться к появлению следов зверя рядом с жильём и в лесу. При встрече с медведем не стоит приближаться к нему или пытаться самостоятельно прогнать животное — о его появлении необходимо сообщать специалистам или экстренным службам.

Ранее Life.ru писал, что пик нападений медведей на людей должен пройти ближе к ноябрю-декабрю. По словам владельца зоопарков «Тайган» и «Сказка» Олега Зубкова, с приближением зимы звери начнут уходить в берлоги и реже появляться рядом с людьми. При этом эксперт предупреждал, что подобные всплески активности могут повторяться и в следующие годы.